La viga en el ojo ajeno

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

.Publicidad.

Todos los colombianos necesitamos actuar de manera coherente con unos principios fundamentales que toda sociedad democrática tiene que defender. Esto es precisamente lo que no sucede en gran parte porque el odio predomina en muchos de nuestro análisis y actuaciones. Es una reflexión necesaria y oportuna ahora que tenemos la oportunidad de un nuevo gobierno en este país que sigue siendo un régimen presidencialista. Algo que ha quedado absolutamente claro durante estos largos años del gobierno Duque que tiene la impronta del expresidente Uribe, es que el comportamiento del gobierno sí marca para bien o para mal, a todo el país. Se vuelve una tendencia predominante aquella influida por los valores y la forma de actuar de quienes tienen el poder político. Grave y una gran lección para los próximos años. Es fundamental conocer muy bien a quien elijamos.

No respetar los valores democráticos por parte de quienes conducen el gobierno rápidamente permea no solo al sector político sino también a amplios grupos de la sociedad. Como ese proceder es aceptado por grandes mayorías, quienes no están de acuerdo quedan marginados como un elemento perturbador del orden que imponen quienes mandan en el país. Es decir, en plata blanca, la conducta del gobierno especialmente si se aparta de valores fundamentales, se vuelve patente de corso para que muchos obvien normas básicas para la convivencia pacífica que debe ser la forma civilizada de funcionar las sociedades. Lo lamentable es que esto es lo que está sucediendo en Colombia.

-Publicidad.-

___________________________________________________________________________________________

A nuestros males históricos agravados se suma ahora una cantidad de conductas reprochables que no se enfrentan a la censura que deberían tener

Publicidad.

__________________________________________________________________________________________

A nuestros males históricos agravados se suma ahora una cantidad de conductas reprochables que no se enfrentan a la censura que deberían tener. Para empezar, el gobierno sin beneficio de inventario justifica su posición frente a países manejados por dictadores, con argumentos que replica cuando se trata de sus actuaciones en el país. No existe libertad de prensa en Nicaragua y en Venezuela y por ello, con razón, esta es una fuente de crítica a esos presidentes, pero aquí Duque y su gobierno propicia conductas de esa misma naturaleza. Así trate de desembarrarla, la verdad es que permitió que esa norma que claro que ataca la libertad de prensa, avanzara hasta que el país protestó. Es decir, solo mira la viga en el ojo ajeno.

Lo grave es que esos arranques dictatoriales no son los únicos. Que tal imponer ministros que no cumplen con los requisitos éticos mínimos para serlo y no solo desconoce la protesta por estos nombramientos, sino que ratifica a estos personajes. El ministro de Ciencia y Tecnología es solo uno de los últimos ejemplos. Que tal ignorar muchas de las críticas que hace una ciudadanía que clama por austeridad en el gasto público en temas innecesarios. Ni siquiera se molesta en responder como esos viajes inútiles con cientos de miembros del gobierno, con personajes que no tienen ninguna responsabilidad política, con su hermano y miembros de su familia, todo financiado con gasto público. Ni una palabra sobre esta arbitrariedad. Pero eso sí, según este gobierno eso no es prueba del abuso del poder que tanto le critica a Venezuela, Nicaragua entre otros. Simple, Duque ve la viga solamente en el ojo ajeno.

E-mail [email protected]

www.cecilialopez.com