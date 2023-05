¿Por eso justifica los cachos? La vez que cogieron a Silvestre Dangond acarameladito con otra mujer

Hace un par de años al cantante lo vieron muy cariñoso con una mujer que no era su esposa. Ahora por un tweet sobre la infidelidad lo están crucificando

.Publicidad.

En el 2021, el cantante de vallenato Silvestre Dangond se vio salpicado por un escándalo de una supuesta infidelidad. En un video, que para ese entonces se había viralizado, se le veía besando en el cuello a una mujer, que no es su esposa. Qué tal reencontrarnos aquí” y “Esto sí es alegría”, escribió la mujer en el video. Ante esa situación, muchos de sus seguidores lo tildaron de “infiel”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rechismes (@rechismes)

-Publicidad.-

Vea también: La pena que dio el Pibe Valderrama cantando rancheras

Ahora, con un Tweet que lo ha vuelto a posicionar en el ojo del huracán, muchos le recuerdan el escándalo que lo empañó hace dos años. Pues opinó sobre las infidelidades y sus palabras no lo dejaron muy bien parado.

Publicidad.

Silvestre Dangond escribió: “Ser infiel es una decisión no justificada, pero hay una que es merecida”, esta declaración generó todo un debate entre sus seguidores. Algunos aseguran que ningún tipo de infidelidad se puede defender, mientras que otros opinan que la es que pagada “cona la misma moneda” se puede entender.

“Cuando se paga con traición lo mínimo es esperar un acto por igual de la otra persona”, “La que es devuelta sí, muy merecida”, “Ninguna es merecida, todo es desicion que más adelante traerá consecuencias”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en respuesta al trino del vallenatero.

Ser infiel es una decision no justificada, pero hay una que es merecida ! — SILVESTRE (@SilvestreFDC) May 20, 2023

Aunque se desconoce la razón real de porque Silvestre Dangond publicó dichas declaraciones, algunos de sus admiradores creen que se trata de la letra de una nueva canción en la que el cantante está trabajando.

Cabe destacar que la supuesta infidelidad del cantante de vallenato fue desmentida por él en un concierto. Aseguró que se trataba de una fan “Estoy muy cargado. Necesito evacuar… A la próxima me traigo a mi esposa porque las fans no me pueden abrazar y bailar conmigo, porque enseguida ya son mujeres mías", declaró el cantante.