La verdadera razón por la que David Murcia no llegó a Colombia

David Murcia Guzmán, la mente creadora de la pirámide DMG, no aterrizó junto al exgeneral Mauricio Santoyo y el exdirector Anticorrupción Leonardo Pinilla, como había sido anunciado por redes sociales y medios de comunicación. Todas las cámaras estaban listas para fotografiar a quien había puesto a más de 200 mil personas a invertir sus ahorros en esa organización. La voz de Murcia sobre lo que ocurrió no se hizo esperar y a través de una entrevista publicada en la página de Facebook “Liberen ya a David Murcia Guzmán”, explicó que su proceso por los delitos de captación ilegal de fondos y lavado de activos de esa captación continúa en pleito legal, por lo tanto no había sido extraditado al país. Sin contar que tiene una acción legal en pie contra el gobierno colombiano por violación de derechos humanos. Aunque en el 2010 fue condenado a 9 años de cárcel por lavado de activos y en Colombia lo espera una condena de 22 años y 10 meses de prisión por los delitos de captación masiva y habitual de dineros y lavado de activos.

Murcia, con serenidad desde su celda en Pensilvania, dialogó por más de 10 minutos con Silena Rodríguez, la administradora la página de Facebook que suma 9.723 seguidores. En el video, arremete contra los periodistas a los que acusó de fabricar falsas noticias alrededor de su extradición y al cubrimiento de su caso: “Lamentablemente el periodismo en Colombia, no sé que fuentes de información están usando, pero deberían revisar lo que publican”. Y es que para Murcia no solo se ha mentido sobre el incidente de hoy sino sobre los delitos de los que se acusa, pues, según él, tampoco ha existido una condena por estafa ni robo, ni ninguna denuncia sobre esos dos delitos. Mientras se soluciona su proceso, Murcia se ha enfrascado en el cristianismo, convirtiéndose en un predicador.

