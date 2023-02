.Publicidad.

Cintia Cossio se ha sabido posicionar en redes sociales, logrando ser una de las creadoras de contenido más reconocidas en Colombia además la fama de su hermano, el también influencer, Yeferson Cossio, la ha hecho ser en varias ocasiones tema del que hablar.

Una de los aspectos de la paisa que más le reprochan sus seguidores es el hecho de tener un perfil en OnlyFans, una plataforma que permite a sus usuarios acceder a fotos y videos exclusivos a través de una suscripción. Aunque en un principio esta red social no fue pensada para compartir contenido para adultos, hoy en día es bastante famosa por esto.

Cintia Cossio en varias ocasiones ha sido cuestionada sobre si su hijo tiene conocimiento, a esto la influencer ha respondido que sí, sin embargo, el pequeño no sabe qué tipo de contenido se comparte en esa plataforma.

Recientemente, a través de la dinámica de preguntas y respuestas, un usuario cuestionó a Cintia Cossio sobre si no sentía pena por tener OnlyFans. Sin ningún tipo de rodeo, la influencer respondió que no y que hay muchos factores por lo que sigue creando contenido para dicha plataforma.

“Yo no hago absolutamente nada obligado. Gracias a Dios ya no hago nada por necesidad, todo es netamente por gusto. La verdad es que me gusta, lo hago hace varios años y me parecería una falta de agradecimiento a mis suscriptores desde 2019 decir como ‘ay no, ya estoy súper bien económicamente, entonces chao popo” dijo Cossio.

Para finalizar, dijo que además no piensa que el crear contenido para adultos la haga peor, ni mejor persona porque tiene muy en claro quien es.

