La verdad, todo un riesgo que se debe tomar

Por: Giovanny Oliveros P. |

agosto 11, 2022

Hace pocas semanas (celebro recordarlo), se entregó oficialmente el Informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición.

Hace un momento, en la pantalla de mi computador, podía ver una carpeta con archivos PDF de dicho informe. Sin embargo, me ha sido muy difícil hacer el doble clic necesario para abrir el primero de ellos, la “Declaración”. Ni siquiera creo tener la capacidad de explicar con precisión suficiente el porqué de mi incapacidad, las sensaciones que me inundan.

Intentaré decir que, tal vez, no me siento digno de escuchar a tantos que han sufrido lo indecible, pero ahora levantan la cabeza para reafirmar su dignidad, y yo debo agacharla para recibir con humildad su historia y aprender de ella. Solo con su humanidad podré reconocer la propia.

También, tal vez, tengo miedo: mi limitado, mediocre panorama de la guerra puede verse sacudido, agrandado con innumerables noticias que nunca recibí en su momento y que me hubieran hecho comprender lo realmente cerca que estaba la barbarie, el sufrimiento, la impotencia de muchos hermanos compatriotas y lo mezquina y frágil que ha sido nuestra falsa comodidad en otros territorios.

Esta mezcla puede agregarse a la incredulidad por el hecho milagroso de que nuestras cavernas sociales reciben ahora un poco más de luz con tantas revelaciones para seguir construyendo el camino a la justicia.

Quiero, entonces, dejarme abordar por la emoción: sé que no alcanzo a comprender a cabalidad lo significativo del informe ―y del proceso que llevó al mismo―, tras tanta violencia... y en medio de aquella que aún no termina, no solo por las bandas criminales o los diversos grupos armados ―incluyendo los oficiales―, sino también la cotidiana, la familiar, la corrupción en los pequeños gestos, la cultura del “más fuerte” o el “más astuto”, en fin.

Así me siento ante un libro de verdad sagrado, que me hace responsable de leerlo, reflexionarlo y compartirlo, de atender sus luces para que mi grano de arena en la mejora de la sociedad sea más grande y fuerte.

Mis palabras pretenden hacer un tímido homenaje a la Comisión de la Verdad, entendida no solo como el equipo que, tras un gran trabajo, hizo realidad el informe en cuestión, sino también todas las voces que aportaron al texto. Son un saludo también a todos los procesos de paz que se han dado y siguen dándose en el mundo, en los territorios, en los corazones.

Ahora, a leer y a comprometerse.