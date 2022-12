Tan bonita y tan sola: la veraneada que está sufriendo Sara Uribe

.Publicidad.

La presentadora Sara Uribe no sólo se ha ganado un lugar en la televisión colombiana, sino que también en redes sociales ha creado toda una comunidad a la que ha acostumbrado a escuchar aspectos privados de su vida. En Instagram cuenta con más de seis millones de seguidores.

Recientemente, hizo una confesión bastante íntima que sorprendió a más de uno, porque muchos piensan que tiene una vida amorosa bastante movida.

La paisa reveló que lleva un largo tiempo sin tener relaciones ya que no ha tenido una pareja estable y además explicó que para tener intimidad con alguien debe estar tener un vínculo muy fuerte con la otra persona.

“Hace mucho tiempo no lo hago. La verdad es que hace mucho rato no me enamoro… Primero tengo que estar muy, pero muy enamorada”, dijo la también empresaria.

Entre las preguntas que estaba respondiendo también aclaró que ella no tiene biopolímeros y que cuenta solo con implantes mamarios y no en los gluteos como muchos piensan.

“No tengo ni biopolímeros, ni síntomas por mis prótesis. Amo mis prótesis y no me las quitaría a no ser de que fuera estrictamente necesario (...) Hoy subí esta historia y he recibido mensajes preguntándome que si tengo prótesis en la nalga y no, no tengo. Mi nalga es mía”

Por estos días Sara Uribe reveló que estará en el reality ‘La isla de los famosos’ además de esto contó algunas de las duras condiciones a las que tendrá que acostumbrarse como no poder comunicarse con su familia, no tener su celular con ella y posiblemente, la escasez de comida que haya en el programa.

Junto a ella estarán otros 21 participantes. Cabe recordar que la imagen y carrera de la modelo se impulsó con su participación en el también show televisivo ‘Protagonistas de Nuestra Tele’.