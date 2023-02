“No quiero perderme mi vejez” La valentía de Margarita Rosa de Francisco que no han tenido otras

.Publicidad.

La mayoría de mujeres que hacen parte, desde muy jóvenes, de la farándula intentan seguir conservando la apariencia con las que se hicieron famosas, por ello se someten a diferentes procedimientos estéticos, pero este no es el caso de Margarita Rosa de Francisco. La actriz a través de sus redes sociales reveló el porqué no ha seguido los pasos de sus colegas y a sus 57 años prefiere verse al natural.

A través de TikTok, la también presentadora y escritora, se refirió a los retoquitos que años atrás se había sometido y el porqué no volvió a recurrir a ellos.

En redes sociales, las personas suelen atacar a personajes como la exreina, Paula Andrea Betancur; la actriz, Lady Noriega y la presentadora, Jessica Cediel, por someterse a procedimientos para preservar su apariencia o para tratar de mejorar algunos de sus rasgos físicos. Pero también hay quienes critican a las mujeres que prefieren entregarse a su proceso de envejecimiento y no tratan de ocultarlo.

A Magarita Rosa de Francisco en Twitter e Instagram suelen atacarla por “desmejorada” apariencia, pues muchos señalan que no es la mitad de bonita que lo fue en el pasado. Sin embargo, la actriz ha mencionado que su apariencia no le molesta y que por el contrario quiere ver como va envejeciendo.

“Me llama la atención que aquí en tiktok no me estan gritando a la cara todo el tiempo lo vieja que estoy, yo en este momento tengo 57 años y el espectáculo de mi propio envejecimiento es algo que no me quiero perder, no quiero ponerme más botox, ni rellenos, ni nada de eso, estoy curiosa de ver como es el proceso de mi envejecimiento y ya” inició diciendo en el video.

Continuó diciendo que a pesar de haberse hecho algunos retoques no volverá a ellos “Antes, cuando tenía cuarenta, cuarenta y pico, sí me alcanzó a dar esa crisis de vejez y me puse relleno en los labios y me ponía botox en todas partes, pero bueno, eran cosas que se iban con el tiempo, pero, pues ahora, desde la pandemia, no me he hecho ningún tratamiento para la piel”.

Finalizó diciendo que la temporada que la ayudó a aceptarse tal cual luce hoy en día fue la pandemia, pues el estar encerrados le cambió la manera de verse.