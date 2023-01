¿Todavía lo ama? La lluvia de halagos de Margarita Rosa de Francisco a Carlos Vives

.Publicidad.

Para nadie es un secreto que el matrimonio entre Carlos Vives y Margarita Rosa de Francisco fue un total fracaso que solo duró 2 años. En algunas entrevistas el músico ha confesado que aquella relación le hizo mucho daño y además de ello aseguró que la actriz nunca llegó a quererlo tanto. Evidentemente, la caleña también ha dado su versión de los hechos y es que el fin de esta relación del entretenimiento colombiano llegó a su fin debido a los celos y la envidia.

A pesar de empezar a ser reconocidos ambos en ese entonces, Carlos Vives estaba recibiendo más ofertas que su esposa en ese entonces. Al estar ambos involucrados en este mundo, Margarita Rosa de Francisco sintió celos de su fama e incluso llegó a desear ser él, estas razones causaron en la actriz un amor muy limitado hacía el cantante. Aún así, la mujer aprovechó en aquella entrevista para soltar uno que otro halago para quien fue su esposo hace años.

Sin embargo, parece que eso no se quedó allí, pues ahora, Margarita Rosa de Francisco apareció en una de las presentaciones musicales de Carlos Vives. En el video la mujer escribe "Cuando el "ex" es un sol que no deja de brillar", esto sin duda deja muchas preguntas en el aire pues el mensaje es muy directo. Lo cierto es que, en la actualidad Carlos Vives está felizmente cansado y seguramente no regresaría con la caleña.

