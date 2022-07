La influencer apareció en una entrevista hablando de su relación con Epa y prefirió dejarla a un lado para no tener que despacharse en contra de ella

Sin duda la relación entre influencers suele ser complicada en estos últimos tiempos. Parece que es muy sencillo que se levante una gran polémica entre estos, pues cualquier cosa entre ellos se convierte en una pelea. Hace un tiempo se supo del inconveniente que tuvo Epa Colombia con Andrea Valdiri, por el hecho de que la bogotana fue con una acompañante que no estaba invitada en la boda de la barranquillera.

Pese a que hace unos meses, Epa Colombia se refirió al hecho diciendo que aún eran amigas y que ambas eran super leales, pero con la reciente entrevista hecha a Andrea Valdiri, parece que no es así. Pese que la barranquillera no le perdonó el hecho y no puede ver ni en pintura a la vendedora de keratinas, pues al mostrarle la fotografía de la mujer, casi que prefiere omitir su respuesta.

Andrea Valdiri dijo en entrevista que le había llegado a romper el corazón lo que Epa había hecho en su boda, llevar a un invitado de más que no estaba incluido en su invitación. Parece que de ese nivel son los problemas que tienen los influencers que terminan por no querer volver a ver a quienes en algún momento llamaron amigos. Ahora solo hay que esperar por la respuesta de Epa Colombia, que seguramente se manifestará.

