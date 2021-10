La urgencia de una educación virtual y menos retrógrada

Por: Manuel Galán Amador |

octubre 07, 2021

La educación actual está precisando poder formar mejores científicos y mejores hombres. Una educación en la que los actuales instrumentos de instrucción y aprendizaje se bajen a un segundo plano, para dar paso a aquellos que permitan que el estudiante sea más protagonista (educación virtual ) y permitiendo desarrollar más habilidades para saber enfrentar problemas reales, y así afrontar múltiples retos. Preparándolo así para los profundos cambios sociales y culturales que se prevén para la "sociedad de la información”.

El internet, la red de redes, ha generado un enorme interés en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Por ello la educación debe replantear sus objetivos, sus metas, sus pedagogías y sus didácticas si quiere cumplir con su misión: suplir las necesidades del hombre y su de educación en el futuro. ¿Cómo conducir a estos nuevos procesos? Estos se darán por las mismas fuerzas tecnológicas que harán tan necesario el aprendizaje, y será agradable y práctico. Las empresas se están reinventando en torno de las oportunidades abiertas por la tecnología de la información; las escuelas, colegios e instituciones educativas por fuerza mayor tendrán que hacerlo.

Si bien los pasos que podrían conducir a estos nuevos enfoques y procesos en la práctica no resultan fáciles, y la resistencia que vamos a encontrar tanto de parte de los docentes como de los estudiantes será grande, son necesarios. El temor a un sistema que en la actualidad no vislumbra bien sus alcances, o que lleva a un terreno que no domina, hace a veces que el docente se aferre a métodos antiguos; por lo tanto, la educación buscará dentro de sus objetivos últimos la formación integral del ser humano, entendido como un ser de necesidades, habilidades y potencialidades, buscando intervenir en las dimensiones cognitivas (conocimientos) axiológicas (valores) y motoras (habilidades y destrezas), para tener un mejor bienestar y calidad de vida.

La aplicación de las nuevas TIC (tecnología de la información y la comunicación) en educación y los sistemas de información con fines educativos son un campo abierto a la reflexión y a la investigación. La educación virtual abarca tanto las metodologías de educación presencial y a distancia, comprende la totalidad de funciones y ámbitos de la educación media y superior, y sirve a las estrategias de cobertura y calidad. De otra parte, con el desarrollo de las NTIC (Nuevas tecnologías de la información y la comunicación) se ha dado y se profundiza cada vez más un importante proceso de convergencia: entre las tecnologías de información y comunicación, entre las diferentes estrategias de desarrollo; y, más recientemente, entre tecnología y pedagogía educación virtual.

Es preciso reconocer y comprender este dinámica entre los contenidos, los estudiantes y los profesores, encontrados en los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje; consecuentemente, debe cambiar la relación de los mismos, citando a nuestro nobel Gabriel García Márquez: "Creemos que las condiciones están dadas como nunca para el cambio social, y que la educación será su órgano maestro. Una educación desde la cuna hasta la tumba, inconforme y reflexiva, que nos inspire un nuevo modo de pensar, quiénes somos en una sociedad que se quiere a sí misma. Que canalice hacia la vida la inmensa energía creadora que durante siglos hemos despilfarrado en la depredación y la violencia, y nos abra la segunda oportunidad sobre la tierra que no tuvo la estirpe desgraciada del coronel Aureliano".

Los cambios que se notan y llegarán, otros que ni siquiera nos imaginamos. Tenemos que prepararnos para ese nuevo entorno lleno de oportunidades, pero también de incertidumbre. La tecnología y las telecomunicaciones en todas sus formas ya cambiaron la forma de vivir, de trabajar, de producir, de comunicarnos, de comprar, de vender. Todo el entorno será bien distinto y, por supuesto, la educación. El sistema educativo tiene un reto muy importante. Debe cuestionarse a sí mismo, reflexionar sus principios y objetivos, reestructurar las metodologías docentes y sus sistemas organizacionales. Tiene que replantear el concepto de la relación alumno-profesor y el proceso mismo del aprendizaje, los contenidos curriculares, además, revisar críticamente los modelos mentales que han inspirado el desarrollo de los sistemas educativos. El mundo se comunica hoy en día, hace negocios sin necesidad de viajes. Las telecomunicaciones lo han cambiado todo.