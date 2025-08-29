La universidad que renovó su acreditación de alta calidad y fortalece su compromiso con los jóvenesc

Con sedes en Bogotá, Pereira, Valledupar y una robusta educación virtual, esta institución acaba de recibir un sello que ratifica la calidad de su proyecto educativo

En Colombia, donde acceder a educación superior de calidad sigue siendo uno de los grandes retos para miles de jóvenes, la Fundación Universitaria del Área Andina (Areandina) acaba de recibir una noticia que reafirma su papel en el panorama académico nacional: el Ministerio de Educación le otorgó por seis años la renovación de la Acreditación de Alta Calidad Multicampus.

Se trata de un reconocimiento que no solo valida sus programas y procesos académicos, sino que también destaca su impacto en las regiones, en la innovación y en la inclusión. Con más de 42 mil estudiantes en todo el país, Areandina ha logrado construir un proyecto educativo que conecta con la realidad de los colombianos, brindando oportunidades en lugares donde la oferta universitaria suele ser limitada.

La Acreditación de Alta Calidad no es un simple certificado. En el caso de Areandina, se convierte en la confirmación de que su apuesta por democratizar la educación y hacerla accesible ha dado resultados. Con sedes en Bogotá, Pereira y Valledupar, además de una robusta oferta de educación virtual, la institución se ha adaptado a las necesidades de quienes buscan estudiar sin tener que abandonar sus territorios o sus proyectos de vida.

La visión de Areandina también pasa por la innovación. Sus programas han sido reconocidos por integrar herramientas tecnológicas, metodologías de enseñanza flexibles y proyectos que conectan a los estudiantes con problemáticas sociales y productivas de sus regiones. No se trata solo de formar profesionales, sino de preparar ciudadanos que aporten al desarrollo del país.

Inclusión, innovación y proyección

El carácter multicampus de esta acreditación refuerza la idea de que la calidad educativa no puede quedarse en las grandes ciudades. Para miles de estudiantes en Valledupar, Pereira y otras regiones, este sello significa que su formación cumple con estándares nacionales e internacionales, lo que abre puertas en el mercado laboral y fortalece su confianza.

Al mismo tiempo, Areandina ha impulsado políticas de inclusión que permiten que jóvenes de distintos contextos socioeconómicos encuentren en la universidad un espacio para crecer. Su modelo busca responder a una Colombia diversa, donde la educación debe ser también un motor de movilidad social.

La renovación de la Acreditación de Alta Calidad llega en un momento clave: en medio de un país que demanda más y mejores oportunidades, Areandina reafirma su compromiso con la excelencia, la innovación y el impacto regional. Para sus estudiantes y egresados, no es solo un sello, es la garantía de que la universidad que eligieron sigue creciendo con ellos.

