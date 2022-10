La UNAD, un negocio de familia

Por: Lina García Sierra* |

octubre 19, 2022



En muy poco tiempo, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) se convirtió en la universidad pública más grande de Colombia, con 187 mil estudiantes y 70 regionales que se extienden por todo el país. Su presupuesto no es nada despreciable y eso la ha llevado también a convertirse en una especie de “joya de la corona” que muchos quieren tener.

Su actual rector, el señor Jaime Alberto Leal Afanador, dirige la institución desde el año 2004 y ha sido reelegido ya en cuatro ocasiones y va por la quinta. Todo en medio de duros cuestionamientos respecto a la transparencia de su ejercicio. Leal es la cuota directa del partido Cambio Radical y se reelegiría con los votos del Delegado de Presidencia y el Delegado de Ministerio de Educación que dejó el Gobierno Duque, además del apoyo de Carlos Amaya, quien apoyó a Rodolfo Hernández en las presidenciales y del delegado al Consejo por exrectores que es activista de María Fernanda Cabal.

Pero ¿cuáles son las acciones que dejan en entredicho el papel de Leal Afanador?

Empecemos en 2014 cuando Nicolai Rosiasco Piraján interpuso queja en la Procuraduría General de la Nación por nepotismo y vulneración al artículo 126 de la Constitución Política sobre inhabilidades para los servidores públicos, en contra de Jaime Alberto Leal Afanador, por haber contratado por interpuesta persona a su sobrina Daiana López como directora del Centro de Idiomas de la UNAD FLORIDA (USA).

A Daiana López Leal la nombra Socorro Magdalena Pinzón Pulido quien había sido nombrada por Jaime Leal como directora ejecutiva de la sede UNAD FLORIDA.

A su vez el hijo de Socorro Pinzón, Germán Posada Pinzón, fue nombrado por el vicepresidente de la UNAD Florida como Gerente de Desarrollo de la UNAD Florida, trabajando así en el Centro que su madre dirigía.

Pero el favorecimiento a familiares encabezado por Leal no termina allí, en una reunión de Junta Directiva de la UNAD Florida, el Rector Jaime Leal, quien además fungía como Presidente de la Mesa Directiva, pidió otorgar un reconocimiento por buena labor a Germán Posada que se materializaría en una ayuda para sus estudios en Harvard por 8.427 dólares.

Bajo estos hechos, la Procuraduría General de la Nación impuso a Jaime Leal y a Socorro Pinzón sanción de destitución e inhabilidad general por doce (12) y once (11) años respectivamente. No obstante, en 2020 la misma Procuraduría levanta la sanción contra Leal y reduce la sanción Pinzón a seis (6) meses, porque no encuentran pruebas para determinar con certeza si Leal Afanador tuvo conocimiento del nombramiento de su sobrina y además el procedimiento de asignación del beneficio en el que intervino Leal a favor del hijo de Socorro Pinzón ocurrió según los procedimientos establecidos por la UNAD FLORIDA.

El caso ante la Procuraduría quedó cerrado pero la vinculación de la sobrina sí genera un sinsabor en el proceder ético de Jaime Leal Afanador. Lo cuestionable además es que el mismo Rector ha vinculado a otras personas de su círculo cercano a trabajar en la UNAD.

En 2015, Jaime Leal Afanador nombró en el cargo de profesional universitario grado 9 a Miguel Arenas Mendoza, en ese entonces novio de su hija María Paula Leal Guerrero, quienes contraerían matrimonio en 2018. A la fecha el yerno del Rector sigue vinculado a la UNAD.

Y como la palabra enseña pero el ejemplo arrastra, los directivos que acompañan a Jaime Leal Afanador en su gestión han aprendido muy bien que la UNAD es la fuente de empleo familiar.

En el caso de la hoy Secretaria General de la UNAD y ex Coordinadora de Convenios de la misma universidad, Constanza Venegas Castro, quien llegó a ese cargo en 2016 la lección fue tomada al pie de la letra, por ello hoy cuenta con un equipo muy cercano:

Hoover Estrada Londoño, además de ser el esposo de Olga Lucía Venegas Castro, hermana de la secretaria general, fue nombrado en Diciembre de 2020 como Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario.

Yolima García Castro, además de ser la esposa de Miguel Ángel Venegas Castro, hermano de la Secretaria General, fue nombrada en Octubre de 2015 como Profesional Especializado grado 17 y hoy funge como Coordinadora de la Oficina Jurídica y de Contratación adscrita a la Secretaria General, es decir su jefa inmediata es su cuñada.

El escenario empeora, pues no solo hay nepotismo dentro de los nombramientos en la UNAD entre directivos, sino que hay quienes han aprovechado para que los contratos de suministro de elementos de archivo y papelería los adjudiquen a miembros de su familia.

Este es el caso de Leonardo Sánchez Torres, exsecretario general y hoy vicerrector de Relaciones Intersistémicas e Internacionales de la UNAD, cuyo primo Cristián Holguín Torres se ha beneficiado de más de 30 contratos de la UNAD a través de la empresa Grupo HyA SAS, pero que para la firma de los contratos con la UNAD usa a su representante legal suplente, Norman Jesús Alarcón Sierra.

A continuación se presenta un cuadro resumen de los contratos suscritos entre el grupo HyA SAS y la UNAD desde el año 2014, lo que no significa que se limite únicamente a estos vínculos contractuales:

Desde 2014 a la fecha, la UNAD ha contratado más de 7 mil millones de pesos con el grupo HyA SAS, teniendo como presunto agravante que varios de los contratos suscritos entre la UNAD y esta empresa son firmados por el mismo Leonardo Sánchez, ya sea como secretario general o como vicerrector de relaciones intersistémicas e Internacionales.

Llama la atención además que en noviembre y diciembre de 2020 y en julio de 2021, mientras estábamos en aislamiento preventivo por la pandemia del COVID19 la UNAD contrató suministro de elementos de gestión de archivo e impresión de cartillas como lo evidencian los numerales 3 al 5 del cuadro resumen, cuando la mayoría de instituciones públicas continuaban en semipresencialidad.

Esta es solo una de las alertas que el Gobierno Nacional tanto en presidencia como en el Ministerio de Educación deberían tener en cuenta sobre el actual proceso de elección de rector que se surtirá el próximo 25 de octubre de 2022 y que todo indica está dirigido para darle continuidad a Jaime Alberto Leal Afanador, quien completaría más de 20 años en ese cargo y quien llega con el apoyo de los partidos tradicionales y la derecha de este país.

La elección del Rector depende del Consejo Superior de la Universidad que tiene 5 miembros externos y 4 internos, del segundo grupo hacen parte el Representante de los docentes Harold Esneider Pérez Waltero y la Representante de Directivas Académicas Clara Pedraza, quienes además de ser subordinados de Leal, han sido favorecidos por este, incluyendo en la nómina de la UNAD a la cónyuge de Pérez, Luz Azucena Flórez , preciado y a la hija de Pedraza, Jessica Paola Páez Pedraza , como docentes ocasionales.

El próximo 25 de octubre, si el proceso continúa como está establecido en el cronograma organizado por Jaime Leal, se elegirá la reelección de un gobierno universitario que está llenando sus cuentas personales, usando la universidad como bolsa de empleo familiar y que consolida los modelos de corrupción que el país pidió superar en las urnas.

El cambio debe llegar también a las universidades públicas y sancionar a quienes han hecho de la educación un negocio olvidando los fines fundamentales del Estado Social de Derecho.

Presidente Petro y Ministro Gaviria: Saquemos a la UNAD de los bolsillos de estos pillos.