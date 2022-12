La triste normalización de la muerte en Colombia

Por: Mario Andrés Arturo |

diciembre 28, 2022

Colombia cierra el año 2022 con cerca de 12.000 homicidios (Delfos - Universidad Externado), ¡son aproximadamente 40 muertes violentas por dia! Eso equivaldría a exterminar un país como Nauru 🇳🇷 en un año. Sin embargo, ya no nos duele. Nuestros muertos no tienen nombre, solo son cifras y datos que mañana se olvidan.

La instrumentación política de la muerte y la subcultura del narcotrafico nos dejan números que no solo son estrambóticos, peor aún, son vergonzantes. Pareciera que la sensibilidad humana se pierde a fuerza de escuchar noticias trágicas a diario. Estos datos hoy deberían aterrorizar, pero desgraciadamente ya son normales.

Solo al primero de diciembre Cali registró cerca de 900 muertes violentas. Es algo que en cualquier otro país centraría toda la atención, pero nosotros tenemos temas más importantes para discutir estos días, como la natilla y las rumbas.

En contraste con el dolor, lo que más estremece es la indiferencia que nos ha hecho presa, pues ya dejaron de sorprendernos hechos como los siguientes: hace unos días, 23 cadaveres de colombianos fueron acarreados en una volqueta y vaciados como piedras, o que 200 personas dedicadas a la labor comunitaria hayan sido asesinadas en 2022.

Muy importante sería que los profesores enseñen en su cátedra un fragmento de la obra del escritor inglés Jhon Dan. En el siglo XV, postrado en una cama, decía que no era necesario preguntar por quién doblaban las campanas allá afuera, pues cada ciudadano que moría era un trozo de continente europeo que se desprendía y, como no somos islas, “cuando escuches el eco funebre de las campanas, no preguntes por quién lo hacen, están doblando por ti”.

Se ha perdido la consideración de un país como un todo integral y solo es importante que cada quien defienda su pellejo como pueda. Incluso algunos se abrogan la potestad de señalar cuáles muertes son buenas y cuáles deben llorarse. Solo cuando la devastación de la muerte toque la puerta de nuestra casa, entenderemos lo necesario que era el apoyo y la solidaridad de los demás.