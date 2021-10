La travesía para vacunarse en La Guajira en primera plana del Washington Post

La periodista costarricense Samantha Schmidt, la escogida para abrir la oficina del Washington Post en Colombia, se fue hasta La Guajira para hacer el seguimiento a la vacunación covid en una de las regiones más pobres y abandonadas de Colombia.

Con todo en contra, acompañó a la IPS indígena Wayuu Palaima, quienes sortean diariamente la desconfianza del sistema de salud de la comunidad Wayyu, el hecho de que solo el 4 por ciento tiene acceso al agua potable y que el 77 por ciento de los hogares indígenas padecen inseguridad alimentaria. En Alta Guajira, donde vive la mayor cantidad de personas Wayuu, solo hay un hospital y solo ofrece atención básica.

By boat, by motorbike, by foot: The journey to vaccinate Colombia's remotest communities

