La traición de González Alzate a su mejor amigo Ramón Jesurún

La polémica por el trato que le dieron a Queiroz no se detiene y Alzate no se quedó callado, pero le echó toda el agua sucia al presidente de la Federación

.Publicidad.

En un momento de crisis que vive la Selección Colombia, no pudieron caerle en un peor momento a los directivos del fútbol las declaraciones de Carlos Queiroz. El ex técnico de la tricolor acusó directamente a González Alzate, vicepresidente de la FCF, de hacerle el cajón y lo trató de mentiroso porque dijo que el portugués había dejado tirada a la tricolor.

Ante todas las declaraciones del ex técnico, Alzate no se quedó callado y le respondió. El directivo tuvo la oportunidad de hacerlo a través de Win Sports donde primero aclaró que no conoció nunca informes de Queiroz tras las derrotas contra Ecuador y Uruguay, pero eso es diferente a decir que dejó tirado el equipo como lo hizo en el pasado. “Por lo menos yo como miembro de la Federación no conocí ningún informe oficial de parte del señor Queiroz de lo ocurrido en esos dos encuentros. Según informe del doctor Ramón Jesurún al Comité Ejecutivo después de esa debacle, el señor Queiroz le manifestó deseos de irse y le solicitó que coordinara una terminación de su contrato con su abogado”.

-Publicidad.-

Luego de eso Alzate decidió desligarse de toda polémica y echarle el agua sucia a Jeusrún, su gran compañero y amigo durante todos estos años dirigiendo el fútbol colombiano. Dijo que sus palabras sobre que Queiroz había desaparecido del equipo luego de perder el partido fueron dichas porque así lo dijo Jesurún y él solo vino a replicar sus palabras. "Lo que yo he informado públicamente, es lo que el presidente de la Federación me ha informado”.

Mientras tanto, Jesurún no ha salido a pronunciar una sola palabra al respecto del caso por lo que se terminan tirando entre los dos dirigentes máximos del fútbol colombiano. El primero por no hablar nunca y enviar a su segundo al mando y el otro por responsabilizar al presidente.

Publicidad.