La tragedia del acordeonero que le provocó una fuerte depresión a Diomedes Díaz

Por: Carmelo Antonio Rodríguez Payares |

agosto 05, 2025

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Por estos días alguien muy cercano me dijo que a quién consideraba como el acordeonero que hubiera dejado un legado a la música vallenata en los últimos años, y en principio creí que mi amigo me había tendido una emboscada de alto calibre porque desde siempre he considerado a por lo menos cuatro de ellos como los mejores, pero como todo, dentro de los gustos los colores. Entonces le hablé de Nicolás Elías Mendoza, a quien siempre lo he tenido como un excelente ejecutor de ese instrumento que llegó para quedarse, y luego de un silencio sepulcral le dije: “compadre, no se le olvide el nombre de Juan Humberto Rois Zúñiga, que dejó una huella profunda en ese folclor”.

Entonces hicimos memoria para saber que este personaje, que nació el jueves 25 de diciembre de 1958 en San Juan del Cesar, marcó toda una historia para el folclor vallenato hasta el día de su partida aquel trágico lunes 21 de noviembre de 1994 cuando la avioneta en que viajaba se fue a tierra en El Tigre, en suelo venezolano, y allí quedó cerrado este capítulo para siempre. Recordé que la noticia me la transmitieron desde El Bagre mientras hacia un trabajo en uno de esos vericuetos de la ciudad de Medellín.

Fue entonces cuando recordé su estilo, la forma como tomaba el acordeón en sus manos, las notas que le sacaba y el gran homenaje que con sus letras le hizo el compositor y cantante, también fallecido, Diomedes Díaz Maestre, en el tema “Ganó el folclor”.

Su madre, Dalia Esther Zúñiga dijo en medio de su dolor: “Cuando me fui a trabajar a Maracaibo el primer regalo que le mandé fue un acordeón. Le mandaba ropa y juguetes, pero nunca faltaba el acordeón. Yo pensé que sería músico por su gran capacidad, pero nunca que alcanzara la dimensión que tuvo y una cosa que me llena de orgullo es que todo el mundo lo quiso por su sencillez, por su amabilidad, por su carisma y por su manera única de tocar el acordeón. Era todo un personaje de la música vallenata".

Conocido también como “El conejo”, este portento de la música vallenata fue considerado uno de los mejores acordeoneros que acompañó la carrera artística del cantautor Diomedes Díaz, profesión que comenzó al lado de Juan Piña cuando grabaron un larga duración bajo el título de “El Fuete” y desde ese año puso un sello en todas las canciones que interpretó con los mejores cantantes y esta es la hora que muchos no nos hemos podido poner de acuerdo sobre cuál fue su mejor interpretación, pero dentro de mis gustos está “Déjame llorar” cantada por el propio Diomedes. En su biografía se cuenta que Juancho nació y creció en San Juan del Cesar, hijo de Juan Manuel "El Negro" Rois Fernández y Dalia Esther Zúñiga, pero fue su abuela paterna, Rosa María Fernández de Rois la que lo terminó de criar, ya que su madre se fue a vivir a Maracaibo, Venezuela por dificultades económicas.

Por esas cosas del destino, también fue criado por Mélida Coronado, amiga de su madre, su tía Carmen Rois y su compañero Luis Eduardo María Canova Gutiérrez, conocido como "Purito" Canova, quienes velaron por el cuidado de Rois en su infancia, mientras su madre estaba ausente. Como ya se dijo, fue acordeonero de Juan Piña, Elías Rosado, Jorge Oñate y Diomedes Díaz, con quien alcanzaría sus mayores éxitos.

Acompañó a Jorge Oñate poco después de su separación con Diomedes Díaz posterior a la grabación del álbum La Locura, del que dicen fue uno de los mejores. En 1991, Rois participó en el Festival de la Leyenda Vallenata siendo uno de los favoritos en llevarse el título de Rey Vallenato del acordeón en la categoría profesional. Sin embargo, Rois fue superado por el acordeonero sanandresano Julián Rojas, quien participó con acordeones prestados por el mismo Rois, para que vean las vainas del destino.-

Sobre el episodio en donde se enfrentó cara a cara con la muerte, quedó registrado que el piloto Pedro Monsalve no encontró la pista de aterrizaje, por lo que intentó aterrizar en la autopista de Ciudad Bolívar a las 7:15 de la noche, pero al intentarlo una de las alas de la aeronave hizo contacto con una torre de energía y fue cuando la aeronave se precipitó a tierra.

Juancho Rois alcanzó a sobrevivir al choque y llegó con signos vitales a un hospital en inmediaciones del accidente tras ser socorrido por lugareños, según contó la prensa. Rois y Rangel Torres fallecieron cuando eran atendidos en la clínica Zambrano, ubicada en la ciudad capital de Barcelona en el Estado de Anzoátegui.

De su vida sentimental se sabe que tras dos años de noviazgo, Rois Zúñiga contrajo matrimonio con la monteriana Jenny Dereix 33 días antes de su muerte, y de esa relación nació su único hijo Juan Humberto Rois Dereix, quien vino al mundo el 6 de mayo de 1995, pero la tragedia hizo que padre e hijo nunca se conocieran.

Sin embargo Juancho Rois narró detalles de su relación sentimental con Jenny en la canción que compuso titulada Por qué razón, la cual fue grabada por Diomedes Díaz como una herencia de sus dotes de compositor, aparte de saber tocar el acordeón, el arte que el propio Diomedes le reconoció cuando escribió: “De lejos, muy lejos, un acordeón, de notas muy lindas yo escuchaba y por esa nota acentuada, yo dije enseguida: es Juancho Rois”, y El Bagre nunca pudo escuchar sus notas, carajo.

