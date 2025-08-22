La tienda de maquillaje para conseguir productos a precio mayorista, hay productos desde $800

Si está buscando productos a un excelente precio, esta mayorista es la opción ideal por su variedad y por el valor que tienen

Conseguir maquillaje puede llegar a convertirse en una tarea titánica, no solo por la enorme variedad que existe en el mercado, sino también por los elevados precios que muchas veces acompañan a estos productos. Entre tantas marcas y opciones, hay quienes aprovechan el prestigio de su nombre para inflar los costos, alejando la posibilidad de compra para quienes buscan calidad a buen precio. Sin embargo, como todo en la vida, siempre hay una alternativa. En Bogotá existe una tienda de maquillaje que sorprende no solo por la gran diversidad de artículos que ofrece, sino porque allí los precios comienzan desde los $800. Una auténtica joya escondida para los amantes del maquillaje y para quienes buscan emprender con este negocio.

Así puede llegar a la tienda de maquillaje donde todo cuesta menos

Bogotá es una ciudad en la que hay espacio para todo tipo de comercios, y en medio de la competencia feroz del mundo del maquillaje, aparece un nuevo jugador que promete ser la sensación. Se trata de una tienda mayorista dedicada exclusivamente a la venta de productos de belleza, con un atractivo que la hace distinta: sus precios son mucho más bajos que los que se encuentran en la mayoría de puntos de distribución y venta.

Variedad productos maquillaje.

La encargada de darla a conocer fue la creadora de contenido @alejandraahorra, reconocida por compartir tips de ahorro y opciones que alivian el bolsillo de los colombianos. En sus redes mostró este lugar, que cuenta con más de 1.000 referencias de maquillaje, todas a precios sorprendentemente accesibles.

La tienda está ubicada en la Carrera 10 #14-28 en el centro de Bogotá. Para quienes prefieren comprar desde casa, también manejan pedidos, aunque normalmente estos se hacen a partir de los $300.000. No obstante, si mencionan que van de parte de la creadora de contenido, pueden realizar compras desde $150.000, lo que la convierte en una excelente opción tanto para consumidores individuales como para pequeños emprendedores que quieran iniciar en este negocio.

El catálogo es verdaderamente amplio: bases, polvos compactos, delineadores, brillos, pestañinas, contornos, labiales, correctores e iluminadores. Pero no solo se limitan al maquillaje; también ofrecen esmaltes, brochas, esponjas y hasta organizadores para mantener todo en orden. Es, en pocas palabras, un lugar que combina variedad, calidad y economía en un solo espacio.

Una tienda que ya empieza a llamar la atención y que promete convertirse en el paraíso de quienes buscan verse bien sin tener que gastar una fortuna. Un secreto que, poco a poco, se abre camino en el corazón de Bogotá.

