Pagando con la misma moneda: La tibia respuesta de Feid a Anuel

Desde hace varias semanas, Anuel ha protagonizado distintas polémicas, todo por enviarle mensajes a quien supuestamente es la nueva pareja de Karol G, el cantante colombiano Feid. En sus últimas presentaciones, el puertorriqueño mostró un cartel y unos pantys con las palabras ‘Fuck Ferxxo’, además en redes sociales también ha escrito controversiales palabras en contra del paisa.

Tanto Karol G, como el interprete de 'Feliz Cumpleaños Ferxxo' no se habían pronunciado ante los ataques de Anuel. Sin embargo, en las últimas horas, se ha hecho tendencia la “respuesta” del colombiano.

En un video que se ha divulgado por redes sociales, se puede ver que el supuesto mensaje del paisa se dio durante uno de sus últimos conciertos. Al mejor estilo del puertorriqueño, mientras Feid interpretaba su éxito ‘Castigo’, la producción decidió enfocar uno de los carteles que sostenía uno de los fanáticos el cual rezaba ‘Fuck Anuel’.

Aunque muchos de los seguidores de los colombianos aseguran que esta no es una respuesta con la cual deben estar contentos, muchos otros afirman que es mejor que los artistas permanezcan en silencio, pues según dicen a Anuel le arde que Karol G y 'El Ferxxo' lo ignoren.

“Feid no gasta su tiempo en pendejadas”, “Feid come callado, no necesita responder”, “La mejor respuesta de feid ignorar “, “Gran respuesta de feid (ninguna)”, “Más que Anuel VS Feid es fanáticos de Anuel VS fanáticos de Feid”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación, de una cuenta especializada en el género urbano, que recopiló el momento.

