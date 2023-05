"Tu cuerpo te va a pasar factura" La arremetida de Mary Méndez a Yina Calderón por sus operaciones

La presentadora de La Red no se guardó nada y se despachó en contra de la influencer. Además le dio algunos consejos para que no terminé mal tras tantas cirugías

.Publicidad.

Parece que hoy en día, Yina Calderón es una de las mujeres más influyentes del país y está apareciendo en todos lados. Últimamente la mujer ha estado en varios medios de comunicación dando entrevistas y hablando sobre uno que otro tema respecto a su vida y polémicas; aunque también han hablado de ella, como Mary Méndez en 'La Red'. Así mismo, la mujer ha recibido muy buenas noticias últimamente, pues tras una larga espera, la Dj de guaracha recibió la verificación de su cuenta de Instagram, algo que estaba esperando hace rato. Pero, la mujer no siempre tiene buenos días, e incluso, su deseo estético, le ha costado caro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por YINA CALDERÓN OME (@yinacalderonofiicial)

-Publicidad.-

No es un secreto que Yina Calderón en algún momento quiso convertirse en 'la Barbie colombiana', por lo que se sometió a diferentes procedimientos estéticos. Muchos de ellos, no han salido como ella desea e incluso le han costado problemas a su salud. Ahora, la mujer reveló hace poco que tendría que retirarse las prótesis de su cola por los inconvenientes que le han generado, contándole así su sueño de verse como una muñeca. Quienes recientemente hablaron de este tema fueron los presentadores de 'La Red', pero en especial, Mary Méndez.

|Le puede interesar El sueldazo que se gana Carlos Vargas en Caracol

Publicidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Chismosa (@la_chismosa_news)

Mary Méndez no se quedó callada y no se guardó nada respecto a esta situación por la que atraviesa esta mujer. Inicialmente, la presentadora de 'La Red' comentó que "ya era suficiente" con darle tan duro a su cuerpo debido a la joven que era la influencer. Además, aseguró que de seguir así, su cuerpo le podría pasar factura en unos años. Finalmente, le hizo una invitación para que pudiese mejorar su estilo de vida, como yendo al gimnasio, pues según ella, esto le podría cambiar su percepción, pero no por medio de tantas cirugías. Una pulla dura a Yina Calderón.

Vea también: