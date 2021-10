La tercera dosis de lo mismo

Por: Giancarlo Silva Gómez |

octubre 04, 2021

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

.Publicidad.

En un país como el nuestro, único en el mundo en tener un expresidente en ejercicio, único en el mundo que debate si la Cabal o Vanessa de la Torre tenían razón, no nos queda otra cosa que angustiarnos por la salida de de un reality porque ahora tendrá más tiempo de opinar en Twitter y contribuir con sus heces al contenido de esa red social.

Mi tema favorito, el de los Centros Poblados, parece no tener fin. A escasos seis meses de las elecciones salpica a pesos pesados de la colación de gobierno y al pobre Benedetti que no sale de una y va metiéndose en otra. Lo raro es que la exministra es cuota de los Char, pero al senador Arturo ni lo mencionan. Ya nos dieron pan y circo: el pan se lo abudinearon y el circo está bajando la carpa a la espera que otro escándalo lo tape con olvido. ¡El corolario de este tema es que la nueva ministra es una conocedora de temas de transporte, así que ante la primera la verán tomando carretera!

-Publicidad.-

Pero si de capítulos interminables se trata, ninguno le gana al de la parapolítica, que todavía esta semana tuvo una condena contra Luis Alfredo Ramos, después de diez años de investigación, por ser amigo de las autodefensas. Este otrora presidenciable no ha podido demostrar su inocencia pese a las múltiples dilaciones y postergaciones solicitadas y le fallaron antes de que su caso prescribiera. ¡El oscuro capítulo de la connivencia de los grupos paramilitares con la clase política parece no tener final y eso que aún falta la cereza en el pastel!

Una foto casual de tres precandidatos paisas de “centro” fue tema de conversación: “el gallo tibio” de Hidroituango, el “gallo tapao” del enano del carriel y el “gallo secreto” de César Gaviria. Si el centro sigue en esa tónica, tocará votar por Esperanza Gómez porque esta inmaculada virgen es la inspiración de quienes se han quedado sin fuerzas con la mano izquierda y con la derecha.

Publicidad.

El partido de gobierno, desesperado e impaciente, realiza una convención de precandidatos para escoger el mecanismo de selección del ungido del Ubérrimo. El papelón de esos magnos personajes es muy cómico, sobre todo si salta a la vista que el guiño es para Federico Gutiérrez. Pero no crea Fico que la tiene fácil: si el precandidato del sombrero sabe tocar el arpa llanera, es experto en laceo y sabe cantar joropo, se le puede dañar el caminado al exalcalde de Medellín, porque si el “marica” de duque (es noticioso…), nos enseñó algo y es que a ese partido le funcionan los payasos a la perfección!

¡Pero no todo son malas noticias!

Mojica vuelve a la convocatoria de la selección y el pobre Estefan Medina no será el tronco más abucheado del partido. El Dane anuncia que en el último mes el desempleo bajó al 12,3 %, y por ende, 2 millones de personas consiguieron trabajo en este periodo. Es cuestión de esperar lo que resta del mandato del rollizo expresidente en ejercicio para que a razón de 2 millones de nuevos empleos mensuales, esa cifra llegue a 0 %. La tercera dosis comienza para los mayores de 70 años, menos para el enano del carriel que ha demostrado su inmunidad porque se curó del covid en cuatro días cuando lo citó la Corte Suprema de Justicia el año pasado.

La semana que comienza es muy valiente, porque a sabiendas de cómo están las cosas, atreverse a venir es un mero acto de arrojo.

A guisa de coda: hace años no tenía en mis manos un libro tan bello como El olvido que seremos, una tragedia contada con maestría que me hizo llorar en silencio. Fue un regalo de mi madre, que, como otros, no podré olvidar. La película es una excelente adaptación, pero créanme, la lectura les sobrecogerá el alma.