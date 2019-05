La tarde de Obama en Bogotá 

El ex Presidente norteamericano Barack Obama no tiene idea del sabor de la comida preparada en Bogotá. En las dos ocasiones en que ha estado en la capital de Colombia no ha probado bocado aunque si lo hizo en Cartagena donde atendió un asado en la Casa de huespedes ilustres preparada por Harry Sasson cuando vino en el 2012. No es sólo por problemas digestivos que lo persiguen desde sus trasnochos como estudiante de derecho en la Universidad de Harvard sino por los temores que persiguen a los gobernantes: el riesgo de terminar envenedado.

Solo unos pocos que pagaron once millones de pesos por el paquete completo para verlo en el Movistar Arena este martes 28 de mayo, pudieron tomarse una foto con él. Uno de los pocos afortunados fue Carlos Vives y su familia quienes posaron con el Premio Nobel de la Paz 2009, invirtado como varios de los personajes asistentes que engalanaron el evento.

Como esa noche del 2012 cuando estuvo en la fortaleza de San Felipe de Barajas en Cartagena, Barack Obama vistió un traje a prueba de balas. Su traje gris oscuro y su camisa azul marino están hechos con hilos de acero. Ese traje está fabricado en Kevlar y podría costar cerca de $ 50 millones.

Obama no pernoctó en Colombia. Esta vez el encuentro arrancó a las 4:30 de la tarde en un Movistar Arena abarrotado. Desde el mediodía ya no había un solo espacio. A esa hora se cerraron las puertas del lugar e incluso muchos que habían comprado la boleta –la más barata costaba $ 400 mil. Una conferencia de Obama puede costar USD$ 700 mil. El presidente tomó su viaje a Colombia, por iniciativa de Ricardo Leyva, fundador de Sistole y socio de EXMA, como una escala para su compromiso mayor en la región: asistir al evento de comercio electrónico Vtex Day que se realizará en Sao Paulo del 30 al 31 de mayo.

Los organizadores solo difundieron un corto video con su saludo en español a Colombia.

El saludo de Barack Obama, presidente número 44 de EE. UU., en el #EXMA2019: “Hola, Colombia. Sí se puede” pic.twitter.com/a6ERIQ772f — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 28, 2019

Estas fueron las frases más significativas de su conferencia en Bogotá:

“Todos tenemos sesgos y prejuicios porque crecimos así, pero a veces tenemos que ser pacientes con la gente y entenderla”

“Todo toma un tiempo y es un proceso largo, Pero es posible lograr cambiar el Mundo”

“Hay que reconocer que hay problemas que resolver y poner los temas en la mesa. ¿Qué les estamos enseñando a nuestros hijos?”

“Siempre le digo a los jóvenes que aprendan a trabajar con otras personas para estimularlos y elevarlos también. Si ellos triunfran, yo también triunfo”

“Enfócate en qué quieres hacer y no en quién quieres ser. Yo entré a la política no porque quería ser presidente sino porque quería ayudar a los niños para que tuvieran educación”

“Las máquinas harán muchas cosas pero las personas son las que crearán apps que les darán un valor agregado”

“Las empresas que tengan éxito serán quienes les den valor a cada una de la personas que allí trabajan”

“Debemos pensar cómo crecer pero también cómo hacer crecer a los que están conmigo”

“A mis hijas les digo que no importa qué ames o qué quieras hacer… si no le inviertes tiempo no vas a ser excelente en ello y nadie quiere a una persona que no trabaje duro”

“Cuando las mujeres participan en una organización, ellas tienen una perspectiva diferente, y para tomar buenas decisiones hay que tener perspectivas diferentes”