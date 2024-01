La supuesta camisa de la selección Colombia para la Copa América ¿es cierto?

Este año estará lleno de mucho fútbol para América. Además de las habituales eliminatorias que se disputan para la Copa Mundial, habrá otro gran evento donde la tricolor estará. Se trata de la Copa América, una competición que sin duda despierta mucho interés y emociona a los hinchas. Para esta edición, la sede será Estados Unidos y ya muchos se alistan para este gran evento. Desde ya en el país se calienta motor y más con un reciente chisme que ha surgido y tiene en duda a muchos. Se trata de una nueva camisa de la selección Colombia que al parecer, sería para esta disputa.

La selección Colombia será uno de los equipos que disputará la Copa América y hay mucha expectativa por su participación. Pero sin duda alguna, hay un hecho que ha despertado la curiosidad de muchos de los hinchas del país. Se trataría de una nueva camisa de la selección Colombia. Y es que, la indumentaria del país, siempre ha sido un tema de mucho interés. Recordemos que hace muy poco vimos a Luis Díaz vestir una nueva "piel" con un estilo muy retro. Pero ahora, hay un nuevo rumor sobre la que podría ser la equipación de Colombia para la próxima Copa América.

Quienes dieron a conocer la información, fue la popular página Footy Headlines. En múltiples ocasiones hemos visto cómo filtran nuevas uniformes de diferentes equipos. Claro que esto aún no es algo confirmado sino una posible filtración de una próxima camisa de la selección Colombia. Y es que, se conocieron tanto la casaca de local como la de visitante. Por un lado, una repite el habitual amarillo, además de tener otros tonos que la asemejan a la bandera del país. Eso sí, la casaca de visitante si tiene grandes cambios a comparación de sus antecesoras.

🇨🇴🇩🇪/// How the Colombia 2024 Copa America Home & Away Kits Could Look [🔝 @NatoDesigns]: https://t.co/zdQNlKyAXD