El montón de plata que perderían la selección Colombia y Jesurún sin el 25% del aforo del Metropolitano

El pasado 10 de enero, el Comité de Disciplina de la FIFA sancionó a la selección Colombia con el cierre parcial del Metropolitano de Barranquilla, después de algunos incidentes que ocurrieron en las primeras 6 fechas de las eliminatorias rumbo a Canadá, EE.UU. y México 2026. La máxima entidad determinó que el equipo tricolor retrasó los partidos contra Chile y Uruguay, pero también que sus fanáticos se vieron envueltos en actitudes discriminatorias y además lanzaron objetos al campo. Entre los castigos, el monetario es el más fuerte, pues son varios millones, pero también está el golpe a la afición, pues le cerraron el 25% del aforo del estadio.

SANCIÓN A COLOMBIA

La Selección Colombia fue castigada por FIFA con cierre parcial del estadio, 25% de sus localidades, y multa de 30.000 CHF, por la actitud discriminatoria de su afición contra Chile. Además multa de 500 CHF por lanzamientos de objetos y retraso contra Uruguay pic.twitter.com/IEvaXgaeUz — joseborda (@joseborda1) January 10, 2024

¿Cuánta plata perdería la selección Colombia tras la sanción?

Además de las multas puestas por la FIFA, que alcanzan a rozar los 140 millones de pesos colombianos, la selección Colombia también recibiría un duro golpe en el tema de la boletería pues con el 25% del aforo del estadio cerrado, que en total alcanza las 42.700 plazas, la Federación se estaría despidiendo de más de 10 mil aficionados en la gradas. Aun así, en Tuboleta la cantidad de boletas vendidas es menor, por lo que ese porcentaje representaría un número no tan escandaloso.

Por ejemplo, para el partido contra Brasil, la Federación dispuso en Tuboleta la venta de 22.937 boletas. Si a ese número se le saca el 25%, entonces serían 5.733 plazas las que la Federación no podría llenar, al menos de las vendidas en la plataforma. Así las cosas, y sabiendo que las gradas más baratas son Sur y Norte y que tienen capacidad para más de 9 mil aficionados, Jesurún y la selección Colombia estarían perdiendo más de 500 millones de pesos, específicamente $535'462.200, después de multiplicar $93.400 (boleta más barata) por las más de 5 mil boletas que no podrá vender.

Hay que aclarar que este monto se refiere específicamente al número de boletas vendidas en Tuboleta (22.937), que no es igual al aforo total del estadio Metropolitano de Barranquilla (42.700). Con las otras 19.763 plazas restantes no se tiene certeza qué hace la Federación, por lo que no se sabría si son perdidas económicas o no. Aun así, El Tiempo afirmó que, con esas sillas, la perdida podría superar los 3 mil millones de pesos.