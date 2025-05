La sucesión de Gustavo Petro hasta el momento está entre los siguientes precandidatos

Por: Germán Peña Córdoba |

mayo 27, 2025

La palabra perrenque como tal no existe en el diccionario de la Real Academia de la Lengua (RAE), su significado aparece en el libro de los colombianismos donde se encuentran las palabras no reconocidas, que son producto de la creatividad que ingenia el lenguaje vernáculo. El Perrenque es aplicable a muchas actividades en la vida, pero aplicado a la política es la fuerza, la energía que impulsa a la osadía, es la fuerza temeraria que estimula atreverse a derribar paradigmas, es el valor que se tiene para enfrentar el status quo y el establecimiento que todo lo puede.

No todos se atreven a tanto, hay que tener una tonelada de Perrenque. El Perrenque es la capacidad de determinación y lucha por unos ideales, transformándolos en cambios tangibles donde tradicionalmente se conculcan los derechos fundamentales de los Colombianos.

¿Quién que no se arrugue, quién que no se amilane, quién posee el suficiente perrenque para que en el 2026 reemplacé a un presidente con perrenque y con el valor de enfrentarse a poderosos poderes fácticos que han cooptado al estado y han hecho del parlamento un poder corporativo y gremial? ¿Quién con una bizarra personalidad para recordarles permanentemente la historia de la ancestral desigualdad social, que con urgencia hay que colocarla en la agenda nacional? ¿Quién? Difícil encontrarlo, pero habrá que hallar alguien con el suficiente perrenque en su cuerpo, suficiente para superar el miedo y el atávico entreguismo.

Nos acostumbramos a presenciar la violación de los derechos como parte del paisaje. Sin chistar, nos normalizaron que la violación de derechos inmersos en la constitución nacional en nada afecta. Les preocupa que el pueblo despierte, les incomoda que el pueblo eclosione del letargo, la inercia y constituya un pensamiento crítico, ven la constitución como un simple saludo a la bandera y cuando alguien, con el suficiente perrenque les reclama, inducen a pensar que está loco o que es drogadicto.

Son las narrativas, aplicadas a los 11 puntos de Joseph Goebbels, jefe de propaganda Nazi, lo que hace el presidente perrencudo no lo hace ninguno de los que lo critican. En vez de aprender a leer a Petro se han dedicado a descalificarlo con estulticias que, contrario a su objetivo, se solidifica. Es por ese desprecio que se les creció el enano y hoy no saben qué hacer con él.

No nos dispersemos del tema central. Por los lados de la derecha y centroderecha, causa notoriedad Mauricio Cárdenas Santamaría. Neoliberal a ultranza, es un candidato serio, un candidato con un perfil intelectual alto. Es innegable todo lo anterior, pero Mauricio no emociona, es frío como un témpano de hielo y distante del elector común, ¡carece de perrenque! En el centroderecha el profesor Sergio Fajardo que ya quemó todas sus naves, lo mejor es que "se vaya a ver Ballenas".

La otra opción es Claudia López. Claudia Nayibe es aguerrida y tiene esa fuerza llamada perrenque. A Claudia la mata su ambigüedad ideológica y, se percibe poco confiable, para depositar en ella el apoyo del progresismo. El mejor posicionado a un posible "Frente Amplio" es el Verde Carlos Amaya, el joven Gobernador de Boyacá.

Suceder a Gustavo Petro no será fácil de parte de los candidatos que en el progresismo se perfilan. Sobrevivir a la petrofobia aupada por toda la derecha unida, medios de comunicación unidos, empresariado unido, el Congreso en contra, el Gobierno de EE. UU. en contra, etc., no es fácil, hay que ser dueño de un perrenque único.

La sucesión de Gustavo Petro hasta el momento está entre los siguientes precandidatos y otros que ingresarán a un "Frente Amplio" acordado por todos los partidos: María José Pizarro, Carolina Corcho, Daniel Quintero, Gilberto Murillo, Gloria Inés Ramírez, Roy Barreras, Gustavo Bolívar, Camilo Romero y Carlos Caicedo.

Me atrevo a pensar que la ungida será una mujer. Llegó la hora en Colombia de tener una mujer presidenta. La elección de una mujer es parte del cambio. Se podrá elegir una mujer excepcional, esta vez entreguémosle el poder a una mujer. El ejemplo mexicano de Claudia Sheinbaum pesa y es un gran paradigma.

En ese orden, veo dos mujeres con mucho perrenque: Carolina Corcho y Gloria Inés Ramírez. Dos mujeres muy aguerridas y de un perrenque excepcional. Ambas tienen discurso, ambas son leales a la causa progresista. Ambas hicieron parte del Gobierno del cambio, la primera como ministra de salud y la segunda como ministra de trabajo. Ambas tienen recorrido político, una más que la otra, pero cualquiera de las dos que sea elegida como candidata, la causa progresista quedaría muy bien representada.

