Esto pasaría si desaparecieran del sistema de salud los distribuidores de medicamentos

La intermediación farmacéutica es clave para la seguridad, acceso y eficiencia en salud. El reto es regular, no eliminar, garantizando calidad y sostenibilidad

Por: YOHN FERNANDO MAZO POSADA |

mayo 27, 2025

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

La reciente alerta de la superintendencia de salud sobre la intermediación en la dispensación de medicamentos y su presunto impacto en la sostenibilidad financiera del sistema de salud en Colombia, requiere un análisis profundo y arduo que permita dar una opinión libre de sesgos mediáticos, políticos y personales. Si bien es fundamental garantizar la eficiencia en el uso de los recursos del sistema, es inexacto reducir el papel de los operadores logísticos farmacéuticos a simples intermediarios que generan sobrecostos. Es fundamental entender esto, dado que los operadores logísticos farmacéuticos no solo comercializan medicamentos, sino que desempeñan una función crucial en la cadena de suministros y en la prestación de servicios de salud.

Su labor abarca múltiples aspectos que aportan valor al sistema y mejoran la seguridad y calidad en la atención a los pacientes, entre ellos se encuentran la atención farmacéutica integral, programas de seguridad como farmacovigilancia; tecnovigilancia y reactivovigilancia, prevención de errores de medicación, optimización del acceso a medicamentos mediante la intervención a la cadena de suministros extra e intrahospitalaria, reducción del desperdicio de insumos, control de costos derivados en la operación logística, educación y acompañamiento a pacientes y familiares de los mismos y cumplimiento de estándares en un país con excesiva normatividad en el área.

..Publicidad..

Cuando se habla de atención farmacéutica integral, se habla de un componente clave para garantizar la seguridad, eficiencia y adherencia a los tratamientos. Cuando un paciente recibe sus medicamentos, no basta simplemente con asegurar que el producto se encuentre disponible, sino que hay que garantizar que sea utilizado de manera adecuada y segura. Para ello, los operadores logísticos implementan estrategias de seguimiento farmacoterapéutico, en la que los químicos farmacéuticos evalúan la evolución del paciente, detectan posibles problemas relacionados con el uso de los medicamentos y ajustan tratamientos de ser necesario en conjunto con otros profesionales del área de salud. Uno de los principales riesgos derivados del uso de los medicamentos, es la falta de adherencia terapéutica, es decir, cuando un paciente no sigue correctamente las instrucciones de la prescripción médica, ya sea por olvido, desconocimiento o barreras de acceso.

...Publicidad...

Esto puede traducirse en la progresión de enfermedades, complicaciones médicas e, irónicamente, mayores costos para el sistema de salud. Es fundamental desarrollar programas de educación al paciente para mitigar estos riesgos, proporcionando una información clara como la importancia del cumplimiento de las dosis y los horarios indicados. Además, la atención farmacéutica incluye la identificación y prevención de interacciones medicamentosas, reacciones adversas y contraindicaciones que podrían comprometer incluso la vida de los pacientes. Sin lugar a duda, la validación de las prescripciones antes de la entrega del medicamento es un proceso crítico para evitar errores en la medicación y asegurar que cada tratamiento sea el más adecuado según la condición clínica del paciente.

....Publicidad....

Adicionalmente, gracias a los programas de vigilancia y control, se logran recolectar reportes sistemáticos y análisis de datos, que permiten detectar medicamentos causantes de eventos adversos graves que, de no haber sido identificados a tiempo, habrían puesto en riesgo la vida de miles de pacientes. Este seguimiento contribuye a mejorar la formulación de medicamentos en diversas poblaciones más sensibles como niños, adultos mayores o personas con enfermedades crónicas.

En cuanto a los errores de medicación, son una amenaza real y constante, ya que dependen de personas susceptibles a cometer errores como cualquier ser humano. Algunas de las fallas comunes incluyen la entrega de un medicamento equivocado, la dosificación incorrecta, la falta de identificación de interacciones peligrosas con otros medicamentos o enfermedades preexistentes y la omisión de información crucial sobre su uso. Para reducir estos riesgos, se han desarrollado sistemas de validación y control que incluyen verificación de prescripciones médicas, sistemas de información avanzados y educación y orientación a colaboradores del área.

Además, el acceso oportuno a los medicamentos es un pilar fundamental del derecho a la salud y un determinante clave en la calidad de vida de los usuarios. Sin embargo, en muchas regiones de Colombia, garantizar que los medicamentos lleguen a quienes lo necesitan sigue siendo un reto. Esto se debe a problemas recurrentes en el sistema actual como el desabastecimiento de medicamentos, para lo cual se implementan estrategias de distribución eficientes que incluyen gestión de inventarios, habilitación de sedes en regiones apartadas, uso de tecnologías que garantizan el acceso y la trazabilidad y alianzas estratégicas con otros actores del sistema de salud.

El debate sobre la intermediación en la dispensación de medicamentos no debe limitarse únicamente a una cuestión de costos, sino que se deben abordar de manera integral todas las variables que inciden en la sostenibilidad y eficiencia del sistema de salud en Colombia. Si bien es cierto que pueden existir operadores logísticos que no cumplen adecuadamente con su función, es fundamental que cualquier análisis sobre su papel considere todos los aspectos anteriormente mencionados. Es necesario revisar y regular el desempeño de aquellos actores que no garanticen un servicio eficiente, transparente y seguro, sin generalizar y afectar aquellos que realizan una adecuada prestación.

Por ello, más que eliminar la intermediación en la gestión de medicamentos, el verdadero desafío es mejorar los mecanismos de control, fortalecer la supervisión de los operadores logísticos y promover un modelo basado en eficiencia, transparencia e innovación. La discusión debe enfocarse en cómo optimizar estos procesos sin comprometer el acceso equitativo, los medicamentos ni la calidad de la atención.

Un sistema de salud sostenible no solo se construye con recortes financieros, sino con estrategias que garanticen que cada paciente reciba su tratamiento de manera segura, oportuna y con el respaldo de servicios que mejoren su bienestar y calidad de vida. La clave está en encontrar un equilibrio entre el control de costos y la mejora continua de los procesos que hacen posible una atención en salud eficiente, justa y centrada en las necesidades de la población.

También le puede interesar: