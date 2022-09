La soledad que está matando poco a poco a Epa Colombia

.Publicidad.

Hace apenas unos días, la empresaria de keratinas informó a través de sus redes sociales que no se estaba muy bien con su pareja Karol Samantha. Aun así, Epa Colombia llevó a su novia a cenar en búsqueda de una reconciliación. Sin embargo, una nueva publicación de la también influencer parece delatar que su relación terminó.

Y es que fue en su cuenta de Instagram que la empresaria subió una historia acostada en su cama con los ojos un poco hinchados y sobándose su rostro mientras sonaba la canción de Paloma Faith llamada Only love can hurt like this que se traduce “solo el amor duele así”.

Asimismo, una de sus seguidoras, quien se hace llamar Vanessa Castillo le envió un mensaje de apoyo a Epa Colombia a lo que ella respondió: “Todas ustedes me caen súper bien. ¡Las amo! No he podido dormir y esta casa es muy grande sola”, comentario que acompañó de emoticones de corazón.

Cabe destacar que Karol y la influencer se conocen desde el colegio. Además, en su cumpleaños número 26, fue sorprendida por su pareja, quien le dio un anillo, el cual los internautas indicaron que se trataría de una joya de compromiso. Aun así, no se ha confirmado si realmente las dos mujeres pusieron punto final a su romance.

