La prueba de que a Epa Colombia no se la aguanta ni su propia novia

Aunque no ha explicado el motivo por el que está peleada con su pareja, la influencer intenta ganarse de nuevo su amor a través de una cena romántica

La empresaria de Keratinas se enamoró de su mejor amiga Karol Samantha con quien supuestamente le habría sido infiel a la futbolista Diana Celis. No obstante, el pasado mes, Karol le habría entregado un anillo de compromiso, lo que conllevaría a la unión marital de la pareja.

Sin embargo, las cosas no parecen estar bien. En una historia de Instagram Epa Colombia confesó que se estaban peleando. "Quiero contarles que con mi monita no estoy bien, pero yo sé que voy a estar bien porque ella es la mujer que yo quiero. ¿Me puede perdonar o no?, es que ella es re seria" comentó la empresaria.

Por su parte, luego de esto, Epa enseñó una fotografía de ambas en un restaurante de comida mexicana, la cual acompañó con el texto: "Mi cita. Estoy de reconciliación".

Cabe destacar, que Karol y la influencer se conocieron en el colegio cuando estaban pequeñas. Además de la química que hubo entre las dos, empezaron a trabajar juntas lo que encendió más la chispa del amor.

Asimismo, desde que hicieron público su romance, ambas no han parado de demostrar lo que sienten. Pero todo parece indicar que han estado peleándose. Y es que Epa Colombia está tratando a toda costa salvar su relación, razón por la que llevó a su novia a cenar. Por eso, hasta ahora no se conoce si las cosas mejoraron o no.

