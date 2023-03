¿La SIC, el enemigo del emprendedor en épocas de post pandemia?

Por: Eliyahu Peretz |

marzo 09, 2023

La Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia - SIC , al parecer se ha convertido en el enemigo e inquisidor del emprendedor en épocas de post pandemia y quizás desde hace mucho tiempo, justo en momentos que millones de personas no sólo en Colombia y el mundo han perdido sus empleos, han necesitado reevaluar sus entradas económicas y muchos tener qué comenzar de nuevo creando empresas, acondicionandosen a los nuevos cambios y ahora, enfrentándose a las maneras incoherentes de la entidad que la gente requieren sí o sí, tener que registrar sus marcas para poder emprender nuevos objetivos, sueños e ideales para generar empresa, empleo , inversión y además ayudar a fortalecer las economías locales.

Todos saben los difíciles momentos que la economía nacional ha venido enfrentando y a su vez, el aumento de precios en los servicios para registrar las nuevas marcas que muchos empresarios buscan ser aceptadas para garantizar que sus productos tengan el registro aprobado para poder considerar lanzar en los mercados que resultan una gran reto en otros sentidos, además como generación de oportunidades económicas para todos.

Es incoherente, insólito y casi incomprensible, cómo es qué a un empresario después de haber cumplido los requisitos asesorados por la misma SIC directamente a través del "servicio al cliente" para ayudar a buscar si sus marcas están previamente registradas con nombres iguales o parecidos, incluyendo la clasificación Niza, que sería una parte de limitar para que se pueda registrar una nueva marca o no, ¿si se encontraré registrada?

La modalidad que ha venido asesorando directamente la SIC a través de su mismo "servicio al cliente", y que ellos mismos indican una vez verificada la búsqueda, que no exista marcas iguales o parecidas con las mismas clasificaciones , no se necesita contratar asesoría especializada con abogados en marcas y después que cumplan con los demás requisitos para subir correctamente través de la página de la SIC, pueden los empresarios comenzar a trabajar el desarrollo de sus productos y por consiguientes seguir adelante empresarialmente como es el verdadero objetivo de un emprendedor, sacar y cumplir con los requisitos básicos normales y acostumbrados para continuar adelante con sus industrias.

Una vez cumplido ese asesoramiento que para muchos empresarios es confiable, directo y objetivo, cumplen con hacer el costoso pago para registrar las marcas, con la garantía que fueron correctamente monitoreados telefónica y personalmente con los asesores de la SIC, generando la credibilidad que el proceso cumplió adecuadamente su control inicial de los "expertos" para no cometer errores y así poder meses después recibir su respectivo registro de marca sin ningún inconveniente.

La gran sorpresa es que esa asesoría, búsqueda y clasificación; ¡no sirve para nada!, más que para que la gente haga el pago electrónicamente a sabiendas que una vez hecho, no es ni reembolsable y mucho menos reversible.

En éste momento hay empresarios que una vez hecho el trámite supervisados, direccionados y monitoreados por los funcionarios de la SIC haciéndoles pagar el registro, meses después se han encontrado con respuesta que sus marcas comparten un nombre con otras, a pesar que la SIC hizo la búsqueda e informó al empresario que podía radicar sus marcas, pero les notifican que ; alguien se oponen, con marcas que ni son idénticas o parecidas, simplemente tienen algún nombre en común y lo peor, ni tienen la misma clasificación, terminan por negar después de apelar y demostrar que no existe similitud en signos distintivos o clasificación de productos, como por ejemplo, agua, y quién interpone su producto son lácteos o granos.

Casos aún más incoherentes, dónde nadie interpone apelación, pero la SIC sí lo hace con la justificación del tratado Andino de marcas, que si bien es un tratado para hacer respetar marcas extranjeras no registradas en Colombia, en Colombia ni están registradas e internacionalmente tampoco aparece ni una marca igual o parecida, pero según la interpretación de la SIC ellos se oponen que porqué quién hace la traducción de la marca al castellano o español, indica que puede haber confusión con una marca que comparte el nombre que en español puede significar lo mismo que en inglés al traducirla y sin tampoco importar la clasificación.

El siguiente es uno de los tantos casos puntuales que muchos empresarios se han enfrentado y por ser entidad del Estado, infortunadamente se asume no puede hacer más que aceptar la decisión incoherente que afecta incluso la libre competencia, el derecho al trabajo , empleo y generar empresa, sumese los gastos de abogados para hacer apelar o defender sus marcas que desde el inicio la SIC les indica no están registradas.

Por ejemplo:

La marca radicada Münz Co , que también fue presentada y direccionada por los de la SIC que terminó siendo felizmente registrada como marca, es una empresa personal que decidió emprender a raíz de las épocas de pandemia desde el 2020 sus nuevas marcas de agua potable, con nombres radicados previamente bajo revisión y supervisión de la SIC según lo narrado.

Marcas radicadas como:

Orquídea de Colombia - Colombia Orchid .

Colombia Orchid.

Yankee Pure Water

The Holy Land- Pure Water y otras.

O sea, toda una Industria desarrollando nuevas marcas ya confirmadas en la busqueda por la SIC , "No" existir nombres o marcas parecidas o idénticas, estás marcas pagadas y redicadas en proceso de estudio por más de 6 meses a un año desde el 2020.

Veamos lo que apareció:

"Orquídea de Colombia" fueron negadas por oposición de 2 marcas que ni tenían el mismo , idéntico o parecido nombres por otras entidades que habían registrado sus nombres años atrás con otras clasificaciones cómo fueron "O Orquídea desde 1983" y otra entidad con "Orquídea Colombiana" todas con sus respectivos derechos de hacer sus respetables oposiciones, que a pesar en demostrar que si bien las tres marcas comparten una palabra en común como es "Orquídea" ninguna compite ni por clasificación y signos distintivos y para ratificar lo anterior se confirmó que "Orquídea de Colombia" su clasificación se específico de ser sólo aguas tratadas, mientras que las otras marcas son de lácteos, bolsas de aromáticas y granos. ¡O sea, nada que ver!.

Sigamos analizando la incoherencia de la SIC; si es así, entonces no debió de haber aceptado que una de las otras 2 marcas que se opusieron, compartieran el mismo nombre como es "Orquídea", para haber aceptado la última marca que se registró en la SIC años anteriores de quiénes se opusieron.

Con Colombia Orchid, igual marca verificada , confirmada y radicada bajo monitoreo de funcionarios de la SIC antes de ser pagada. Nadie se opuso, pero la SIC lo hizo, porqué según quién estudió el caso en la SIC, "Colombia Orchid" significa lo mismo que las marcas que se opusieron en los otros registros en español que también fue rechazada, cosa que no es verdad, por lo mismo, ni tienen la misma clasificación, no existe en Colombia , ni en la comunidad andina otra marca registrada en inglés como idioma extranjero, ni traduce lo mismo al español o sea "Colombia Orchid" no traduce "O Orquídea desde 1983" y tampoco "Orquídea Colombiana" además las empresas de éstas marcas no se opusieron.

Una marca nunca un consumidor la va a buscar o preguntar por lo que puede traducir, sino como se lee o dice y ¡menos ni se interpreta o se supone!..

Yankee Pure Water, otra marca verificada, confirmada y radicada bajo supervisión con funcionarios de la SIC.

Igualmente meses después nadie se opuso , pero la SIC volvió a oponerse por ser un nombre que según ellos es; ¡una nación!, cosa que es totalmente falso y erróneo. Es un adjetivo extranjero que lejos de ser un nombre propio de nación, es realmente usado mayormente para determinar alguien Anglo normalmente de norte americano o norte de países europeos, casi un calificativo que muchos lo usan para despreciar, pero no identifica nación o nombre propio, se usaron colores primarios sin ningún signo de símbolos patrios , sino con adornos comunes y corrientes que nadie puede dejar de usar para sus marcas o creaciones. Con ésta marca hay que apelar y pagar abogados para demostrar que estan equivocados nuevamente, con una marca previamente verificada por funcionarios de la SIC.

Como se demuestra en éste y quizás más casos, vemos que la SIC :

1)✅Está ofreciendo publicidad engañosa y afectando la buena fé de los empresarios y nuevos emprendedores.

2) ✅Dando una pésima asesoría a los empresarios.

3) ✅Haciendo pagar registros que ellos indican no hay problema de igualdad de nombres o parecidos a través de sus búsquedas.

4) ✅ Parando la inversión empresarial.

5) ✅Pérdida de material de impresión por parte de los empresarios.

6) ✅Mercado y gastos millonarios de promoción.

7) ✅Perdida de oportunidades.

8) ✅Pérdida de empleos.

9) ✅Mutilando la creatividad, credibilidad, confianza y garantía de registrar marcas.

Es correcto que una oposición se haga y todo empresario está en su derecho de hacer valer sus marcas, siempre y cuando no usen sus mismos o idénticos nombres , sean de la misma clasificación, pero ya oponersen y la SIC se preste para eso, sabiendo que lo que Colombia necesita son nuevas empresas, oportunidades de inversión, empleo y libre competencia que no afecta a ningún empresario , está lejos de creer que en Colombia existe garantías para los nuevos emprendedores, más si es la misma SIC, que les indica ; "¡sus marcas son registrables y no tienen competencia!"

Cuándo algún emprendedor y empresario no haga la búsqueda y registre sin saber que existen otras marcar con su mismo nombre, estaría aceptable que nieguen marcas, pero "NO" cuando antes de ejecutar un radicación para verificación a través de la SIC , el emprendedor o empresarios se enfrenten no sólo a perder el dinero de los registros, sino a no poder seguir adelante para trabajar con la planta y empresa formada para desarrollar sus propias marcas ¡más en épocas y momentos tan difíciles de emprender y hacer industria en Colombia!

La SIC no debe brindar más información engañosa para recibir dineros de lo que los emprendedores radican bajo su propia dirección,

✅es incoherente, ✅incomprensible, ✅deshonesto ✅ y refleja al parecer lo que muchos funcionarios para justificar que están trabajando se dedican a oponer oposición, sin medir otras consecuencias que afectan la economía local y nacional, para proveer más fuentes de empleo y por consiguientes mejorar la salud mental y física de todos en un país tan corrupto y difícil como Colombia.

Importante que las nuevas directivas de la SIC revaluen y sopesen este tipo de atropellos que han venido ejerciendo la SIC y nadie ha podido demostrar que ésto afecta directamente a la economía del país y las oportunidades para los nuevos emprendedores, ¡como la libre competencia o existen intereses internos!