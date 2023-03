Por: Carlos Garcia Tobón |

marzo 09, 2023

Es una certeza irrefutable que un fenómeno mundial nos ha impuesto en casi dos décadas una dictadura digital y nos ha secuestrado para entregarnos en bandeja de plata a un adminículo llamado smartphone o teléfono celular inteligente (celular + internet). Seria jactancioso no admitir que esa tecnología cambió radicalmente la civilización y ha logrado meter nuestras vidas y nuestras emociones entre ese aparatico y las APPs.

El mundo virtual tiene dos grandes vertientes: las redes sociales y las Apps comerciales y de servicios. Frecuentemente los amigos o conocidos me dicen que si no estoy en Twiter, Facebook, Instagram o Tik tok; no existo. Es verdad, estoy a punto de conseguirlo. He logrado sobrevivir sin estar en las redes, pero cada vez estoy más solo y solitario. Aunque he logrado esquivar parcialmente las tensiones y ansiedades que provocan las redes con su exacerbación del narcisismo y las competencias; el impacto nocivo de la dictadura de las APPs con su Inteligencia Artificial (IA), nos está matando silenciosamente.

Pero así como la gran multinacional de los celulares ha logrado traicionar a sus feligreses con la “obsolescencia programada”, mi rechazo a las redes y al reinado de las modas, están señalando mi caducidad, mi obsolescencia como castigo a mi resistencia.

Yo solo pretendo aliviar el equipaje de mi vida, simplificarlo. No conozco a Rappi, nunca he pedido un domicilio, me fastidian 10 morrales sucios y sobrecargados con domicilios de comida importunando en la portería de los edificios o tomándose las calles con motos y bicicletas (carrera 7° con Museo Nacional). No uso UBER, Didi o Cabify, tampoco sé que es Nequi, Tuya o daviexpres. Aprendí que ya no se puede tomar un taxi amarillo en la calle extendiendo la mano, porque “todos están contratados por app”. Y así, muchos otros cambios que han producido la IA y las App.

Pero el Banco Falabella (BF, en adelante) me sacó de mi enconchado mundo al entramparme con sus medidas virtuales desde la pandemia. Llevo más de seis meses en un pulso terrible con él pues llegó al extremo de bloquear mis cuentas e intentó impedir que cancelara la tarjeta de crédito CMR con maniobras dilatorias y sucias, se ha negado a desbloquear el uso de mi dinero con el mecanismo de 4 preguntas absurdas y mentirosas que dice son de Datacrédito, ha manipulado mis cuentas como retaliación por mi logro heroico de cancelar la tarjeta CMR; me “abona avances” de 24 millones que nunca solicité, a mi tarjeta de crédito y que tuvieron un costo para mí; y hace transferencias desde mi cuenta PAC a la de ahorros sin mi autorización. Nuevamente tuve bloqueada mi clave de acceso y no sabía lo que hacía con mi dinero en las cuentas de ahorro y PAC que aún no he cancelado. Todo eso me produce estrés y terror.

Casi a diario entro a verificar que no me haya “prestado” millones de pesos o que no haya hecho transferencias entre mis cuentas para “ganarse” los intereses. Me tiene “loco” porque no obtengo respuestas ni por whatsapp, ni yendo al banco físico. Si que menos por la Superfinanciera.

¿Cuál es el “centro del problema” con el banco Falabella?

Ha sido transformar al BF en un banco virtual haciendo un uso pérfido de la Inteligencia Artificial (IA). Cerró todas las sucursales que tenía en las zonas bancarias de Bogotá: centro, Chapinero, norte, occidente, etc. Solo atienden en los corredores de las ferreterías Home center, Makro o de las tiendas Falabella con perros incluidos y huevos totiados en el piso, mas las orinadas de sus canes. Con unos empleados presenciales que no resuelven NUNCA NADA, pues es regido por los invisibles burócratas de la IA.

Tratando de entender este problema e intentando escribir esta denuncia he escudriñado en la forma como opera el BF contra uno, lo cual me ha llevado a estudiar muchos temas que no son de mi campo intelectual, ni de mi interés. Pero ¿cómo me defiendo ante el ataque permanente, adverso y oneroso del BF? ¡Porque todo son pérdidas económicas y emocionales, me tienen DESTRUIDO! Tal vez otros bancos han optado por la línea de la IA mas moderadamente o sin tanto impacto, no lo sé. Nos quejamos de los bancos, pero no somos consientes de sus procedimientos ni de lo que hay detrás. Intentaré hacerlo explicando mi caso.

BF me desconoce a pesar de mi presencialidad

Decidí ir personalmente al BF ante la imposibilidad de resolver nada por WhatsApp ya que siempre salían con las famosas 4 preguntas estúpidas de Datacrédito -que nunca acerté- para restablecer una contraseña.

Lo realmente grave es que el BF NEGÓ mi identidad a pesar de mi presencia y que portaba mi cédula de ciudadanía, porque el huellero del banco no reconocía mis huellas. A veces se presentan dificultades con dichos aparatos, pero nunca había sido desconocida mi identidad. De esa forma el BF viola mi derecho constitucional a ser YO, me desconoce porque sus requisitos no aceptan mi presencialidad, ni mi cédula de identidad. ¿Por qué mi cedula y presencia fueron necesarias para abrir una cuenta, y por qué después NO para retirar mi dinero? ¿Cómo hago para cancelar las cuentas que tengo, si no me reconoce? Espero que entiendan el estrés y la tortura que esto produce.

BF ejerce como un paraestado que puede pasar por encima de una persona con derechos y de mi dinero, pues así lo disponen. Cómo es posible que un banco chileno imponga reglas que violen mi derecho ciudadano a una identidad, a través de sus vetustos aparatos y sus arcaicas instalaciones.

Los usuarios no tenemos por qué ser expertos en aparatos digitales y manejo de unas APPs mal diseñadas, tortuosas y mal habladas. ¿O es que ahora será requisito para abrir una cuenta pasar por una institución para adquirir los conocimientos de Apps bancarias que lo hagan apto para las innovaciones absurdas y dudosas que hace BF y para defender su dinero?

En ese momento recurrí a la Superfinanciera pero el vals de la satrapía se danza entre ésta y los dueños y ejecutivos de los bancos. La entidad oficial es como la puerta giratoria de los funcionarios para ascender al staff bancario. Escasamente condenan a un banco y solamente lo hacen cuando necesitan mostrar “resultados” y no aparecer como tan evidentes secuaces del poder real en Colombia.

Situé la denuncia documentada -la trabajé durante meses- con todas las pruebas y pantallazos a la Superfinanciera y el resultado es obvio: la entidad de vigilancia le envía la denuncia al banco y un burócrata secuaz del mismo contesta sin referirse a nada en concreto, diciendo que revisado el caso no ha encontrado ninguna anomalía. Este es uno de los apartes de la respuesta del BF a mi denuncia por la imposición de un “avance” en la tarjeta CMR por 24 millones de pesos; se expresa así con semántica chilena:

“Ahora bien, conforme a avance, evidenciamos que para el día 27 de agosto de 2022 se ingresa al portal de forma directa, notándose que se contaba con la información de usuario y clave, y evidenciando que de esta forma es solicitado el avance de 24 millones.

Grupo de experiencia del Cliente - Proyectó: APGARCIAC / 07 diciembre 2022”

“Tras de ladrón, bufón” dice el argot popular. El BF en su virtual cobardía no es capaz de dar la cara, ni firmar con un nombre y un cargo las babosadas sin sustento que contestan. Pero nada los obliga, la virtualidad corre a favor del banco, se esconden en el anonimato de la IA.

Mi prueba es este e-mail enviado por BF antes de la respuesta de APGARCIAC -el titiritero- y ese IP (Internet Protocol) no es el mío. El IP público es la manera que tiene Internet de saber quién es quién cuando navega.

Detalle de avance Producto: Tarjeta de Crédito Nº de tarjeta: 528209******6214 Monto a solicitar: $24.000.000 Número de cuotas: 1 Valor cuota: $24.505.920

Cuenta de destino Banco de destino: BANCO_FALABELLA Producto: Cuenta de Ahorro 11--------78 Nombre destinatario: Carlos Garcia Correo electrónico destinatario: [email protected]

Datos de operación Fecha: 27-08-2022 Hora: 07:08 Nº operación: 223807252148 IP: 10.255.0.7 Costo de Transacción: $ 4.880

Esto es irrefutable, el e-mail que me envía el BF tiene un IP desde donde se ordenó el Avance que no es el mío, 10.255.0.7 : un IP privado. ¿De quién será ese ID, de quien será? Los IP de nosotros, los don nadie, son así: 186.88.88.88, el suyo y el mío, de 9 cifras y 3 puntos.

¡El BF es número 1 en todo!

Según este honroso ‘ranking’, replicado por el diario La República (2022-10-27), las tarjetas CMR del Banco Falabella fueron las más bloqueadas temporalmente por incumplimiento en pagos u otras razones que contemplan los bancos, en julio de 2022, con más de 435.000 casos reportados.

Así como el BF impone “avances tinieblos” también ofrece créditos sin requisito alguno (¡Ver el que me ofrecieron por $55.9 millones!) y en una época de crisis y desempleo los tarjetahabientes aceptan los créditos de buena fé en la mayoría de los casos, pero los altísimos intereses los revientan en sus buenas intenciones y no pueden pagar. ¿Recuerdan la Crisis de las hipotecas subprime en EEUU en el 2007?

BF también encabeza el 1er puesto en los intereses más altos por la tarjeta CMR en 2023. Y el top 5 de las tarjetas más caras en este 2023:

1-Falabella (41,38 %, interés efectivo anual) [Pulzo, 2023-02-09]

Cabe recordar, además, -añade Pulzo- que “Falabella también les cobra una de las mas altas cuotas de manejo a sus clientes por tarjeta de crédito. Su producto CRM Falabella cobra $21.990 pesos mensuales a sus usuarios, un valor que termina afectando aún más el bolsillo”.

Los puntos CMR son otra impostura, nunca cumplen lo ofrecido, la publicidad es engañosa y de nada sirve reclamar, las evasivas son la respuesta de los secuaces de BF burlándose del usuario. Ofrecen el no pago de la cuota de manejo con 20.ooo puntos CMR, pero también fuí timado.

¿Cuál es el objetivo de implementar la IA?

Esa obsesión por hacer de la IA el medio para relacionarse con los clientes está configurando las nuevas formas de esclavitud digital, que son parte del arsenal de bancos y empresas que requieren nuevos métodos de captación de ganancias con los mecanismos de domesticación social de los clientes; haciéndose cada vez más virtuales.

Por eso, lo más determinante de la virtualidad y la IA es que nos están impactando de tal forma en nuestras vidas que nos están convirtiendo en homos dóciles y obedientes, es decir, el miedo que nos infunde el poder bancario frente a su inaccesibilidad y lejanía, impone aceptar una situación de inferioridad frente al banco o las EPS, que nos disminuye como seres humanos.

Terminaremos desayunando, cenando y merendando estos sofisticados procesos de IA, extraños para la mayoría de nosotros, pero impuestos por la moda y las directrices del capital informático. Estamos ya rodeados de la inteligencia artificial cuando muchos gobernantes o ejecutivos bancarios no han desarrollado su propia inteligencia, o la tienen amorcillada.

¿Por qué tanta prisa y para qué la IA?

La Inteligencia Artificial (IA) es la combinación de algoritmos, la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de máquinas o sistemas informáticos. La IA aprende por repetición, pero es incapaz de resolver problemas nuevos, para los que no le aportaron datos.

Los algoritmos no dirigen nuestras vidas, es la gente que hay detrás de ellos (Zuckerberg, Musk, Altman, las grandes corporaciones, etc), pero así nos controlan. Piensen en los vehículos autónomos que nos vienen anunciando desde hace 10 años conducidos por IA y después de tantos ensayos aún producen accidentes y muertos. ¿Le creería a Ana María que la han convertido en un chatbot, en la Siri de Sanitas?

La prisa de los bancos locales, EPSs, operadores de telefonía celular -¡Ayyy, Claro, que pesadilla!-, y hasta las empresas públicas y privadas por adoptar los sistemas digitales y de IA son la caza inmediata de ganancias, el despido de personal y la opacidad de sus transacciones que escapan al control del común de los mortales, nosotros.

Los delitos de cuello blanco se hacen por la incapacidad que tenemos los hombres común y corrientes de descubrir las maromas financieras; y de ellos, que se aprovechan de la posición de superioridad que les da el manejo de la IA y el software de las cuentas.

Usted amable lector, ni yo, hemos elegido o nos han consultado sobre la inteligencia artificial para que nos administre nuestro dinero y sí que menos nuestra salud, en el caso de las EPS. Nos tienen tan acorralados y humillados que pensamos que eso es lo normal y tan solo aspiramos a no perder el dinero, aunque nos lo retengan con maniobras virtuales. Los bancos producen horror, miedo y nos sentimos huérfanos, derrelictos e indefensos ante su poderío.

O por qué BF no nos informó de los cambios en los protocolos, cuáles son las múltiples condiciones que ahora impone y tampoco informa que los pocos bancos físicos que tiene abiertos son una mampara que NO resuelve nada, pues todos los trámites se convertirán en reclamos, estudios o “tu caso registra en validación (sic)” que irán a otro nivel de la IA.

No voy a recurrir a la famosa frase de Brecht sobre los bancos como los principales atracadores de la humanidad, son la base del poder mundial y los gobiernos se arrodillan frente a su imperialidad. Es una actividad económica parasitaria por excelencia, no producen ningún valor, solo extraen ganancias cual parásitos hematófagos (chinche doméstico), que sólo se acercan a la víctima para alimentarse y tras succionar hasta la última gota de sangre, los abandonan exangües.

Me ha sorprendido no encontrar tipificados los delitos que cometen los bancos en la legislación colombiana, como si fueran arcángeles. No soy abogado, pero he consultado y prácticamente no existen delitos de los bancos contra los clientes en la ley. Hay grandes operaciones fraudulentas con el dinero ajeno como fueron los casos de Michelsen, Félix Correa o Interbolsa, entre muchos; también timos de funcionarios pero son delitos personales; y el pequeño y sistemático goteo de cobros encubiertos en el “sistema” contra la mayoría de usuarios que ni siquiera somos capaces de detectar, QUÉ? El código penal no caracteriza los abusos y los robos que a través de la IA o sistema, hacen los bancos. Por eso los ejecutan, es sistemático, ya que tienen “patente de corso” para delinquir en la legalidad y siempre estar impunes.

Ese “goteo” es mas grande que el mar, cuando el banco con su IA, software y el control del “sistema” te altera, consigna, transfiere, retalía tus cuentas ¿cómo se llama el delito? Que alguien me lo diga para poder darle salida a este atravesado que me está matando.

Es generalizado oir y creer que la inteligencia artificial nos va a hacer la vida más fácil, pero nada te hace la vida tan difícil como ser idiota, sin sospecharlo. Sorry.

Utilizaré los recursos posibles para denunciar y convocar a las víctimas de los asaltos bancarios de BF para protestar públicamente y exigir sanciones y devolución de los dineros obtenidos.

El postre de la Inteligencia Artificial: ChatGPT 3

Cada vez estamos más sometidos al bombardeo de la IA y desde hace cuatro meses a otra gran novedad mundial: ChatGTP 3 (Generative Pre-Trained Transformer); los chatbot que hablarán con nosotros los humanos de a pie, desde las aplicaciones.

ChatGPT es un sistema de chat basado en el modelo de lenguaje de la Inteligencia Artificial GPT-3 que desarrolló la empresa OpenAI.

La gran novedad es que OpenAI, una empresa fundada por Elon Musk y Sam Altman -de la que salió el primero y entró Zuckerberg después-, lanzó en noviembre una novedosa aplicación que pretende hablar como un humano con Usted, amable lector. Zuckerberg (Microsoft) aportó o apostó 10.000 millones de dólares por ChatGPT para contrarrestar el rotundo fracaso de su Metaverso. Es el pulso entre poderes informáticos para controlar la humanidad. Google vs Microsoft vs OpenAI vs Apple vs corporaciones…

Sigamos, un bot es un programa informático que imita el comportamiento humano, y un chatbot es el bot que simula una conversación con una persona. Los expertos denominan a estos algoritmos como Inteligencias Artificiales, capaces de entender el discurso humano y mantener una conversación lógica y casi inteligente. Sus características pueden ser la corrección política, una aburrida predictibilidad y su sentido del humor igual al de un emoji. Aún así, ChatGPT logró un récord mundial: ¡¡¡tener 100 millones de suscriptores en un mes!!!

Obligado por las circunstancias y porque todos los medios ya son especialistas en esta varieté de la IA, pero aguijoneado por los excesos de Falabella y Sanitas, estudié un poco mas sobre el tema y me decidí a instalar el ChatGPT 3 en mi computador y probarlo. Le hice tres preguntas simples, diversas y sugerentes: ¿Cómo escribir una carta de cumpleaños a mi hija de 14 años? ¿Qué piensa de Putin y la invasión de Ucrania? y ¿Cuál banco en Colombia era más ladrón, si Falabella o Colpatria?

La carta a la hija de 14 años fue pueril, cursi y obvia en sus términos; un mar de babas.

Me sorprendí con la postura sobre Ucrania, pues afirma que el conflicto comenzó en 2014 y que la invasión es la continuación de ese golpe: “En 2022, el presidente ruso Vladimir Putin invadió Ucrania en una escalada de la guerra ruso-ucraniana, que comenzó en 2014. El pretexto de Putin para la invasión fue "desmilitarizar y desnazificar" Ucrania, aunque carecía de fundamento”. Responde como cualquier Biden.

Y sobre los bancos la respuesta fue políticamente correcta: “Los bancos son entidades que fueron creadas para hacer grandes ganancias, para obtener los mayores beneficios en cualquier circunstancia”. ChapGPT 3 está colmado de datos hasta 2021, es posible que no tenga información de la banca colombiana porque se hubiera escandalizado. Así debe estar programado.

La Inteligencia Artificial dice una cosa y la contraria. La IA no solo nos está atontando como Tik tok o Instagram, nos está matando paso a paso. Cuando nos demos cuenta que estamos siendo expropiados de nuestros sentimientos y nuestra conciencia y también de nuestra plata y la salud, tal vez sea demasiado tarde. Nadie controla el accionar de la IA y no tiene moral, tampoco sus dueños. Las respuestas de ChatGPT a veces pueden ser interesantes, pero no están concatenadas ni entienden el mundo que nos rodea.

En plata blanca, lo valioso de la vida es el privilegio, humano y glorioso, de poder cometer un error y el proceso de reconocerlo o no. La IA no tiene procesos de retroalimentación y puede afectar a centenares de millones de homos.

Ahora, lo más pavoroso del tema de la IA es que pienses que eres libre cuando somos controlados, reglados y manipulados. La no libertad más horrorosa es la que se experimenta como libertad, porque no eres nadie. Sorry.

Continuará con la IA de las EPS…

*Carlos García Tobón, analista internacional con énfasis en China y la Ruta de la Seda, víctima de un banco.

