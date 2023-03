La influencer no se dejó intimidar y dejó mucho a la imaginación con su respuesta. No rechazó la posibilidad de viajar a Cali

En las últimas semanas, en Cali una waffleria se volvió bastante famosa por la peculiar forma en la que atienden a sus clientes, pues además de ofrecer productos comestibles con formas de partes íntimas brindan una experiencia inmersiva. Tanto es el revuelo causado que los trabajadores de Severo Sinvergüenza con el pasar de los días se han ido convirtiendo en personas “famosas”.

En una entrevista para una reconocida emisora, Ray Cabrera, el trabajador venezolano que ha conquistado, con su imagen y personalidad, a cientos de mujeres y hombres se refirió a la influencer Aída Victoria Merlano.

Cuando le preguntaron a qué personaje de la farándula nacional o internacional atendería personalmente, el modelo fue directo con su respuesta y mencionó a la hija de la excongresista.

“A Aída Merlano. A Aída, sin duda alguna, le pondría el waffle. ¿Por qué? Porque está riquísima”, aseguró.

En sus historias de Instagram, la barranquillera quiso darle una respuesta al trabajador de Severo Sinvergüenza. Primero, compartió el video en el que se puede ver a Ray Cabrera respondiendo al entrevistador y posteriormente, las palabras de la influencer.

La creadora de contenido sin dejarse intimidar por las palabras de Cabrera dijo ““Es que yo veo que el waffle se lo pones a todas. Ven más bien y yo te pongo el waffle a ti”, dijo.

Sin embargo, esta respuesta parece que no complació a los seguidores de Aída Victoria Merlano, quienes le dijeron que debía viajar a Cali. Con un tono de voz bastante pícaro e insinuante, la barranquillera dejó mucho a la imaginación con sus palabras.

“¿Ustedes pretenden que yo me vaya hasta Cali, a un local, a que me ande manoseando y bailando un hombre, tatuado y musculoso, que me va a meter un waffle? Lo voy a pensar”.

Las declaraciones de Aída Victoria Merlano causó todo tipo de reacciones desde quienes la señalan de vulgar, hasta quienes la aplauden por ser una mujer bastante directa.

