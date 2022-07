"Selección masculina está borrada": La valentía de Sheyla García que no tendrá el lambón de Eduardo Luis

Luego del rendimiento perfecto de la selección femenina la periodista fue la única capaz de decir la verdad en Win Sports. La selección de hombres no vale ni un peso

Lo dijo con todo el convencimiento del caso. En medio del programa ‘Saque Largo’ del canal Win Sports, la periodista ocañera Sheyla García no dudó un segundo en afirmar que no vale la pena hablar de la selección de fútbol masculina porque está borrada del mapa, luego de quedar eliminada del Mundial de Fútbol de Catar. La periodista lo contrastaba con lo que viene sucediendo con la selección femenina que por estos días deslumbra con un rendimiento extraordinario en la Copa América y tiene muchas opciones de lograr un cupo para el Mundial femenino de Nueva Zelanda en 2023.

La polémica está servida. La tricolor femenina viene sumando sin parar y ya está en la semifinal de la competición continental que la enfrentará este lunes 25 de julio (19 horas) al seleccionado de Argentina. De ganar, asegurará un lugar en la final y la entrada a la cita mundialista del próximo año. Para muchos, como para la periodista García, ya es hora de darle ese lugar de importancia a la selección femenina que juega, cumple, rinde y gusta.

“No me acomodo, ni acepto, ni me conformo con que no vayamos a ir al mundial, teníamos equipo; hablemos de las muchachas que son las que nos llevan al mundial”, @SheylaGarcia07 🇨🇴💪#SaqueLargoWIN pic.twitter.com/lNJa9eEQH4 — Saque Largo Win (@SaqueLargoWin) July 20, 2022

En el set de ‘Saque Largo’, su compañero de trabajo Julián Téllez salió al paso de las críticas contra la selección masculina, pero García arremetió señalando: "Pues si no nos llevaron al mundial ahorita y las muchachas sí, hablemos de ellas que son las que nos llevan al mundial. En este 2022 vamos al mundial sub 17, sub 20 e iremos con la selección absoluta".

La Copa América, que se juega en Colombia del 8 al 30 de julio, le da un poco la razón a la periodista porque el combinado de mujeres tiene por delante varios retos que viene cumpliendo a cabalidad, pues también están en juego cupos para los Panamericanos de 2023 y Olímpicos de 2024. Al final, García remató con estas palabras que quedan resonando: "Cuando empiecen las eliminatorias el otro año hablamos de ellos, pero ahora, como no nos llevaron, están borrados, papá. No existen sino en sus clubes, ¿acaso debemos hablar de James que no juega en Qatar?".