Con bikini de bizcochitos y nuevo look Andrea Valdiri celebró sus 31 años

Las primeras fotos se dejaron ver en las horas de las tarde del 23 de julio. La influenciadora barranquillera apareció en su Instagram con un top corto y un pantalón negro, luciendo un nuevo look: cabello entre castaño y rojizo, un capul sobre la frente y el pelo corto. Con una sonrisa de pícara, cargaba un pastel en la sala de su casa.

Escribió en su estado: "En mis 31 años me siento de maravilla 🎂 gracias Dios por que me has dado el regalo más grande y es tener una familia".

De juego, se puso un par dos cupcakes sobre los pechos, y sopló por un año más de vida.

Felipe Saruma sorprendió a la también bailarina con un romántico video que contenía unas emotivas palabras de dedicatoria, acompañadas de una recopilación de imágenes del tiempo que llevan juntos. Según dijo, estar en familia, junto con sus hijas, fue uno de los mejores regalor para la influencer.

“Voy a decir algo, el mejor cumpleaños de todos, de verdad que yo no iba a hacer nada, estaba muy ocupada, tenía mucho trabajo, tenía un viaje, entonces no me daba tiempo como de organizarlo y Saru me preguntó: -Amor, ¿qué quieres que te regale?- y yo le dije: -Amor, lo que te nazca de tu corazón, pero quiero vivir como cosas de niña, así con mis hijas, con la familia, algo más tranquilo- y a él se le prendió la bombilla y me hizo esto y cumplió todas mis expectativas, es un hombre muy especial”, expresó Valdiri en sus Stories.

Le prepararon juegos familiares como tirar de la cuerda, llenar un balde con manzanas rojas y verdes y que cada quien, con los ojos vendados, tomara con la boca las manzanas del color solicitado, entre otras cosas.

Además, su madre, Carmen, dramatizó el momento en que tuvo las contracciones cuando ya iba a nacer su hija. Toda la familia rio y disfrutó de una tarde tranquila. A veces, no tirar la casa por la ventana solo resulta siendo más barato y, además, muy especial.