¿La salud mental no le importa a la ministra psiquiatra?

La doctora Carolina Corcho fue nombrada por el estrenado presidente Gustavo Petro como ministra de salud, después de haber sido una de las tres personas que coordinaron el empalme del nuevo con el viejo gobierno. Es medica psiquiatra, con magister en estudios políticos, de acuerdo con la página del Ministerio. Vamos al punto. A pesar de estar especializada en psiquiatría y, según comentaba en redes sociales con periodicidad atendía pacientes con distintas patologías, tal parece que en los primeros dos años de su gestión, la salud mental no será una prioridad.

Con información que me entregó el Ministerio de Salud, pude establecer el tamaño del problema con salud mental en el país. Las muertes en menores de 29 años por lesiones autoinfligidas aumentaron 30% si comparamos 2011 con 2021, diez años. Durante el mismo periodo, las hospitalizaciones y personas menores de 30 años atendidas en urgencias por trastorno mental y del comportamiento crecieron 124% y 146% respectivamente. En 2021, 29.200 personas llegaron a urgencias de un hospital colombiano. Dramático. También valdría la pena una mirada a la política de salud pública de salud mental (2012 -2021) y las metas trazadas en reducción de la mortalidad por suicidios y lesiones autoinfligidas, parece que no se cumplieron.

Avancemos. Esto dice el programa del presidente Gustavo Petro: “Realizaremos una estrategia de promoción, prevención y atención en materia de salud mental y manejo del consumo de sustancias psicoactivas”, justo después de comprometerse a desplegar, desde el primer día, un plan de choque intersectorial contra el hambre y la desnutrición.

Pero la primera omisión se encuentra en el informe de la comisión del empalme del sector, que entre otras varias cosas, omitió hablarnos del Observatorio Nacional de Convivencia y Salud Mental, que es nada más y nada menos que “la instancia responsable de recolectar, analizar, consolidar y proveer información suficiente, confiable y oportuna sobre la situación de la Convivencia Social y Salud Mental en la población colombiana”. Pero esto sigue.

Consulté a la Ministra Corcho sobre cuánto se invierte actualmente en programas de salud mental desde el Ministerio de Salud, a pesar de que no quiso responder directamente lo hizo a través de Nubia Esperanza Bautista, subdirectora de enfermedades no transmisibles.

“ La Dirección de Promoción y Prevención cuenta en 2022 con $1.198.286.467 en el proyecto de inversión “Implementación de acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad nacional” con el fin de cubrir la gestión nacional que realiza dicha Dirección para la implementación de la política de salud mental …”

Entendiendo que son pocos los cambios que puede hacer el Ministerio al presupuesto actual, aproveché también para preguntarle si realizarían cambios en el presupuesto de 2023 y así mejorar la atención de los problemas de salud mental en los que están atrapados miles y miles de colombianos. Sorpresa:

“Para 2023, la Dirección de Promoción y Prevención proyectó $1.268.773.908 con el fin de continuar con la gestión nacional que realiza dicha Dirección en la implementación de la política de salud mental”.

Adjunto: fragmento de derecho de petición, mediante el cual se respondieron varias preguntas sobre el presupuesto a la salud mental:

Es decir, lo que está respondiendo la ministra Corcho a través de la subdirectora es que el presupuesto que le va a destinar al tema de salud mental, desde su cartera, apenas tendrá un aumento de 70 millones. No lo puedo creer. Quedan muchas dudas sobre el compromiso de la ministra y el presidente Gustavo Petro. ¿O a quien van a encargar de la salud mental? ¿Serán a las EPS que tanto criticaba la ministra psiquiatra?

La verdad, estoy convencido que la Dra. Corcho cree que es poco lo que ella debe hacer desde su ministerio. Porque a ella no le podemos pedir, como psiquiatra y parece que tampoco como Ministra de Salud, "tips de salud mental"

No me pidan que como psiquiatra me ponga a dar tips de salud mental, en medio de un aumento de la pobreza del 15%, con una perdida de 3,5 millones de empleos, 6 millones de colombianos comiendo una sola vez al día, 60% de informalidad en el país, y los impuestos en los bancos.

