La salsa es el único género musical que nunca pasa de moda

Por: James Fuentes Quintero |

julio 15, 2025

Hace poco, un "experto" en temas de música (esos que creen que se las saben todas) escribió en sus redes sociales que "la salsa está muerta". Justificaba su afirmación diciendo que no había talentos nuevos en la salsa, que todo se repetía y que el género ya no tenía la relevancia de antes. El asunto es que este señor parece que no vive en Colombia. La salsa está más viva que nunca, y un ejemplo claro de ello son los conciertos de este ritmo que se celebran uno tras otro en nuestro país, casi cada fin de semana, con éxito rotundo en asistencia y ventas.

La semana pasada, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, el concierto “Viva la Salsa 2025” celebró los 60 años de Fruko y sus Tesos, junto a otras grandes estrellas de este género, como El Gran Combo de Puerto Rico, Rey Ruiz, Tony Vega, Los Hermanos Lebrón, Yan Collazo y Yiyo Sarante. Este último tenía a los paisas en vilo, pues sigue vigente después de tantos años con su éxito “Corazón de Acero”, canción originalmente hecha en el género regional mexicano por el cantante Carlos Alberto García Villanueva, conocido artísticamente como "El Bebeto". Fue la primera vez que Yiyo se presentó en Medellín, aunque ya lo había hecho en otras ciudades del país, como Cartagena.

Sin Colombia, no existiría la salsa

En varias ocasiones se ha escuchado decir al cantante neoyorquino Henry Fiol, apodado "El hombre blanco con voz de negro", que si Colombia no existiera, “la salsa no viviría”. Y tiene toda la razón. Solo para poner un ejemplo, hace un par de años, la Feria de las Flores en Medellín presentó alrededor de 150 exponentes de la salsa locales, nacionales e internacionales, entre cantantes y orquestas, que deleitaron a jóvenes y adultos en los diferentes barrios y comunas de la ciudad. En ese momento, el parque La Floresta, ubicado al occidente de la Zona Centro Occidental de Medellín, tuvo el lujo de recibir al increíble Grupo Niche gratis, en una de sus noches de feria.

Efecto económico

Hablando del Grupo Niche, en el pasado mes de mayo ocurrió lo mismo con la orquesta de Jairo Varela. Llenaron completamente la Plaza de Toros La Macarena en Medellín, al igual que el Movistar Arena de Bogotá, éxito rotundo, presentando su “Legacy Tour 45 años”. Donde también se preparan Bucaramanga en el mes de agosto y Barranquilla en septiembre, lo que promete ser una experiencia inolvidable para sus seguidores.

Por otro lado, el impacto económico que genera un concierto como “Viva la Salsa 2025” es considerable. Con más de 25,000 asistentes en el Atanasio, este evento generó más de 650 empleos directos. Además, un 29% de los asistentes fueron turistas que arribaron a la “capital de la eterna primavera”, lo que movió significativamente la economía local.

La salsa sigue viva en nuestro país

La salsa continúa marcando el paso en Colombia. Quizá no tenga nuevos exponentes famosos, pero sin duda somos, como dice el periodista y escritor Indalecio Castellanos, “los mejores bailarines de salsa del mundo”. Y así no sepamos bailar, la salsa hace parte de nuestras raíces, de nuestra esencia, de nuestra historia. Por eso, la salsa vive.

