- La salida de la coalición por la igualdad muestra la peligrosa doble moral de De la Espriella con los LGBTIQ+

Texto escrito por: Willian Fredy Palta Velasco

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El Gobierno colombiano ha decidido desvincularse de la Equal Rithts Coalition (Coalición por la Igualdad de Derechos) la cual es una alianza internacional que busca el reconocimiento de derechos y la protección ante formas de violencias, discriminación y estigmatización por orientación sexual o identidad de género. Esta acción que acontece cuando Colombia compartía la vicepresidencia del organismo deja varias preocupaciones en el ambiente.

Si esta decisión responde a las líneas de la llamada “Batalla Cultural”, entonces, vale preguntarse: ¿cuáles son los referentes morales que lideran esa idea de cultura?, porque se estaría borrando más de cincuenta años de luchas, reivindicaciones y acciones de reconocimiento. Es quedar al límite de considerar la diversidad sexual como un delito, una enfermedad y un pecado, imponiendo una moral hegemónica, patriarcal, machista, que excluye, segrega, margina y violenta. Cuando se quiere imponer la normalidad, la bondad y la verdad como absolutos éticos, se termina en prejuicios morales que segregan, invisibilizan y matan, por eso vale la pena preguntar: ¿en el gobierno de Abelardo es un problema ser gay? Solo falta que en la “Patria Milagro” las teoterapias de reorientación sexual o conversión, sea el método con el que el gobierno garantizará los derechos de la comunidad LGTBIQ+, que evidenciarán la curación cuando marchen con estandartes de Viva Cristo Rey.

Es importante señalar que esta decisión deja claro que para este gobierno no es prioritario el cuidado de los derechos de los grupos poblacionales que históricamente han sido invisibilizados, violentados y vulnerados; está manifestando que lo contemplado en la Constitución del 91 y en las sentencias de las Cortes no tiene valor y pone en peligro los derechos de la sociedad colombiana. La pregunta es: ¿esta decisión representa el sentir del Estado colombiano o es una decisión basada en el prejuicio moral de una persona? La doble moral y los prejuicios no pueden seguir enclosetando las personas, la dignidad y los derechos de las comunidades LGTBIQ+.

Pero esta decisión no solo afecta a un “pequeño” grupo poblacional, es una atropello a los derechos de toda una nación que ha ido avanzando en su comprensión ética, política y jurídica de la importancia de la diversidad, de la diferencia. Hay un deterioro de los marcos democráticos de justicia, reconocimiento y dignidad. Es una herida que se hace a los marcos constitucionales que orientan el ideal de vida en paz de la población colombiana, de esto emerge la preocupación que Colombia, con este gobierno, se retire también de tratados firmados que buscan proteger los DD. HH. como el Estatuto de Roma.

De estas actuaciones se puede inferir que la actitud del jefe de Estado desconoce, pisotea y destruye la democracia, porque no es solo retirarse de una coalición, sino que se puede entender como la renuncia a la protección y garantía de derechos. Esto no es como salirse del Grupo de WhatsApp del barrio, sino que es la forma como el Estado colombiano renuncia a su obligación constitucional de cuidar de la vida, la dignidad, los derechos de la población. No solo se afecta un grupo “reducido” de personas, sino que es un agravio al corazón democrático de un país que cada día quiere vivir en paz. La dignidad humana no se puede enclosetar por la simplicidad moral de un gobierno.

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