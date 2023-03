La revancha de William Ospina después de ser pisoteado por el petrismo puro y duro

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

A finales de la primera década de este siglo no existía un colombiano más retardatario que el entonces procurador Alejandro Ordoñez. Las imágenes que rescataron de él en su juventud quemando libros lo metían en el mismo saco de los nazis cuando en 1933 decidieron hacer una gran hoguera con las obras más importantes de autores judíos. La historia es una serpiente que se muerde la cola. En este eterno retorno a veces los que repiten los hechos son los personajes menos esperados. En el fragor de la pasada campaña presidencial, una vez nos esteramos que William Ospina no solo apoyaba a Rodolfo Hernández sino que aceptaría ser su ministro de Educación, el país petrista en redes saltó furibundo. De dinosaurio con smoking no lo bajaban. Como sucede con Mario Vargas Llosa todas sus virtudes literarias quedaban devoradas por sus posiciones políticas. La izquierda ha sabido montar una dictadura en las artes y si no miren porque a Borges le negaron el Premio Nobel solo porque a él eso de apoyar lo que hacían los Castro en Cuba le parecía un poco antiestético.

Desde su torre de marfil a William Ospina le importa literalmente un carajo lo que puedan pensar de él los piojosos de twitter. Él está con sus fantasmas, con Holderlin y Byron, en la invención de poemas, en la creación de unas novelas que son fruto de la inspiración y también del trabajo. Porque, a un talento literario único, Ospina le suma el arduo trabajo del obrero. Así quedó plasmado en su última novela, Pondré mi oído en la piedra hasta que hable, en donde resucita a Alexander Von Humboldt, el hombre que descubrió la riqueza natural de América, el que insufló de nacionalismo a Simón Bolívar para recordarle que, a todas las afrentas que le hicieron los españoles a esta tierra, el de no reconocer su riqueza puede ser tan atroz como el de haber devastado culturas como la azteca o la inca.

En el libro uno va siguiendo la conmoción espiritual que significó para el científico alemán descubrir el Amazonas, subir el Cotopaxi, deslumbrarse con México y leer, a través de sus ojos, el asombro y el respeto con el que Hernán Cortés describe a Tenochtitlan, una ciudad más grande y sofisticada de lo que eran en el siglo XVI las grandes urbes europeas como Sevilla o Londres, de una gastronomía inigualable y en donde existían ya grandes centros en donde se comerciaban desde pájaros, jaguares y hasta miel de abeja. Y sin embargo los españoles no pudieron evitar ser coherentes con su espíritu y ordenaron bajar sus ídolos y ordenaron quemar sus ciudades, quedarse con el oro y degollar a Moctezuma. El capítulo en donde Humboldt le ve los ojos a la diosa Coatlicue es de antología: en esa vista el alemán puede entender cómo los aztecas se habían acercado mucho más a la imagen de la divinidad que la tibia representación de un hombre crucificado a la que se redujo a Dios en Occidente.

Para el libro William Ospina buceó los nueve tomos que escribió Humboldt de su viaje, titulados Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente, leyó La invención de la naturales de Andrea Wulf, Humboldt y el cosmos de Douglas Botting, Alejandro de Humboldt en Colombia de Enrique Pérez Arbeláez y muchos más. Un trabajo inspirado y necesario. Entre la reforma a la educación que propone Petro ojalá se incluyera la obligatoriedad de este libro en los pensum de los colegios, quitar tanta Fuenteovejuna, Celestinas y demás fósiles y poner novelas como este que nos acerca más a nuestra esencia latinoamericana, rebusca uno de los orgullos más grandes que tenemos de haber nacido en esta tierra, su riqueza natural. Pero no, Petro tiene memoria y rencor y me imagino que Ospina estará entre sus autores tachados.

Porque faltará muy poco para que los petristas, cada vez más cerca de Twitter y más lejos de las bibliotecas, decidan hacer una gran hoguera con la obra de Ospina y de todos los autores que no quieran aceptar que Petro está resultando siendo un fiasco más entre la larga lista de personajes que quisieron ser algo y no pudieron ser nada.