La reina Isabel II murió de vejez: este es su certificado de defunción

Esta semana se dio a conocer el certificado de defunción de la reina Isabel II, donde se confirma que la reina murió a las 3:10 p.m., hora del Reino Unido, el pasado 8 de septiembre.

The Queen’s cause of death has been recorded as ‘old age’ and her time of death as 3.10pm, official documents reveal.

The official informant was her daughter, the Princess Royal. Released by the Registrar General. pic.twitter.com/kirpah8hfn

