¿La regañaron desde RCN? Margarita Rosa de Francisco se arrepiente de los comentarios contra la novela

Tras el regreso de Café con aroma de mujer los comentarios no se han hecho esperar por parte de los televidentes en las redes sociales. Y es que, el retorno de "La niña Mencha" ha causado mucha euforia, sin embargo, han existido ciertos comentarios en contra de un hecho que no pasó desapercibido. Margarito Rosa de Francisco trino en contra de los recortes que está haciendo RCN a la novela.

Aparte de la actriz, fueron muchas las personas que también se quejaron de este hecho, puesto que la línea temporal cambia muchísimo y se pierden muchos hechos relevantes de la historia de Café con aroma de mujer. Y es que, tras el comentario hecho por Margarita Rosa de Francisco, la mujer volvió a trinar nuevamente al respecto. De forma inesperada la mujer dijo que su comentario era petulante.

Ay. Este comentario me salió petulante. No hay que ser así. Me alegra que la disfruten como sea. @CanalRCN https://t.co/KuCJuG0t8x

— Margarita Rosa (@Margaritarosadf) August 17, 2022