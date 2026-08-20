- La reconstrucción ¿en manos de quién?

La reconstrucción tras el terremoto exige transparencia y eficacia. Se propone que la FNC, junto con las universidades, lidere la gestión de los recursos públicos

Hoy 10 días después del terremoto, cuando ha ido disminuyendo el impacto inicial, donde el conteo de víctimas. damnificados, casas averiadas, edificios colapsados, obras de infraestructura afectadas apenas comienza, donde la realidad empieza a asomarse, donde el impacto económico es inminente ,opacado por la atención inmediata ,las ayudas humanitarias y las acciones de choque encaminadas a atender la situación de emergencia, surge el gran interrogante y la reconstrucción qué?



Un balance inicial del terremoto indica que las personas fallecidas son 304 ,las personas heridas 4558,las personas desaparecidas 426 ,las personas damnificadas 292.043,las familias damnificadas 123.789, las viviendas colapsadas 3010,las edificaciones averiadas 42.208 las estructuras colapsadas 291,las estructuras averiadas 14.653.

Las primeras estimaciones de cuanto costara reparar los daños causados por el terremoto dan cuenta de 30 billones de pesos.

Ante tal situación, hoy la pregunta es de donde saldrán los recursos para la reconstrucción.

Las fuentes serán definitivamente la iniciativa de capital privado (empresarios), las donaciones internacionales (gobiernos extranjeros), los organismos bilaterales, los bancos de desarrollo (FMI, BID), las ONG internacionales, los recursos del gobierno nacional, los empréstitos internacionales y las donaciones de particulares (nacionales y extranjeros).

Fundamental desde el gobierno nacional, la planificación de la reconstrucción y el uso de los recursos tanto públicos como privados y el interrogante es cual es el modelo a aplicar para una total transparencia y eficacia en el manejo de los recursos.

Es un momento coyuntural y único en el futuro económico de las regiones y del país en general, que no admite ensayos improvisaciones y mucho menos equivocaciones en el modelo y la ejecución de los recursos.

Quien este a cargo debe de tener todo el conocimiento en el manejo de recursos tanto públicos como privados, su fiscalización y su transparencia en el manejo.

Considero que la Federación Nacional de Cafeteros en estos momentos es la institución con mayor idoneidad para asumir ese reto, acompañada de la academia (universidades), que aseguren no solo la reconstrucción en la ruralidad sino también en los centros urbanos.



La F.N.C cuenta con toda la capacidad técnica, la experiencia y el conocimiento para asumir este reto, no podemos olvidar que F.N.C ha sido quien ha generado por años el desarrollo rural en este país, en electrificación, viviendas, escuelas, acueductos y obras civiles. Así mismo como administrador del Fondo Nacional del Café conoce de antemano la responsabilidad en el manejo de recursos públicos provenientes de la parafiscalidad.

Las universidades de la región (UTP, Católica, Andina.Univ. de Caldas, Univ. del Valle) entre otras, son el gran aliado estratégico con sus profesionales y los recursos técnicos disponibles para asegurar una ejecución rápida, eficiente y exitosa, que aseguren el mejor uso de los recursos.

Hoy lo importante es la vida y el bienestar de cada una de esas personas afectadas por el terremoto y que encuentren en el Gobierno Nacional y en las instituciones la esperanza para salir adelante de tan cruda realidad.

Este es un llamado al gobierno nacional que considere esta sugerencia, si quiere garantizar independencia y transparencia en el uso de los recursos que asegure el bienestar de las regiones afectadas.



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