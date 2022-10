"Ojalá y ese premio sirva para ver si el gobierno me manda a arreglar el teléfono, porque no nos podemos comunicar", fue la respuesta macondiana de Luisa Santiaga

Un día como ayer, el 21 de octubre de 1982, el país se estremeció con la noticia: ¡Atención! ¡Atención! ¡Urgente! ¡Urgente!, ¡Gabriel García Márquez, Gabo, premio nobel de literatura

Era la noticia que dejaban escuchar las 132 emisoras en todo el país. A mí me llamó a la 5:46 de la mañana mi hermana Pilar, desde Bogotá, donde entonces estudiaba enfermería en la Universidad Nacional de Colombia.

Me acababa de levantar para ir a la Universidad Autónoma del Caribe de Barranquilla, en la que cursaba V semestre de Comunicación Social y Periodismo.

Camino a la Universidad tuve la impresión de estar viviendo un título del Junior de Barranquilla. Los taxistas hacían sonar sus pitos. Y en Barranquilla, cuando los taxistas hacen sonar sus pitos es porque el homenaje en bien merecido y la alegría desbordante. Todos hablaban de Gabo.

La ciudad se enloqueció. En mi radiograbadora sintonicé a RCN y Juan Gossaín hacía esfuerzos por contactar a la mamá de Gabo. Para entonces las comunicaciones en Colombia eran pésimas. Por fin la localizó. La sacó al aire.

Y abrió con la pregunta obvia: "Doña Luisa Santiaga Márquez, desde el barrio La Manga de Cartagena, felicitaciones: ¿qué siente una madre como usted al enterarse que nuestro escritor, su hijo, Gabriel García Márquez, se le acaba de anunciar que es premio nobel de literatura?".

La respuesta de doña Luisa parecía sacada de uno de los personajes de Gabo: "Bueno, Juan, yo estoy muy contenta, pero ojalá y ese premio sirva para ver si el gobierno me manda a arreglar el teléfono, porque no nos podemos comunicar. Ahora usted me ha tenido que llamar donde mi vecina".

Esa respuesta de doña Luisa jamás se me olvidaría, y hoy, 40 años después, me parece seguirla escuchando.

Desde entonces comprendí y confirmé el por qué me he leído todas las obras de Gabo, cuanto artículo de él ha caído en mis manos, y por qué lo considero un Maestro para el ejercicio del Periodismo.

Abrazos a quienes siguen manteniendo los recuerdos y enseñanzas de Gabo. Hoy es un buen día para remover el olor de la guayaba.

