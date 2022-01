La razón por la que no encarcelarán a Jhonier Leal en la Picota o la Modelo de Bogotá

Tras confesar que asesinó a su hermano Mauricio y su madre, finalmente le dictaron medida de aseguramiento pero no será en ninguna cárcel. ¿A dónde se lo llevan?

.Publicidad.

Luego de su captura por ser el principal sospechoso de la Fiscalía del asesinato de Mauricio Leal y su madre Marleny Hernández, Jhonier Leal finalmente confesó y aceptó los cargos que se le imputaban por homicidio agravado. El que en un primer momento dijo ser quien los encontró muertos en el lujoso apartamento del estilista en La Calera, fue quien en realidad los asesinó el 22 de noviembre de 2021 con un cuchillo e intentó de todas las formas posibles limpiar la escena del crimen para no dejar registros.

Finalmente, su intento de no dejar rastros suyos resultaron inútiles y el CTI de la Fiscalía recopiló las pruebas suficientes para capturarlo e imputarlo como principal sospechoso del asesinato de su hermano y su madre. Un crimen tan escabroso que cometió principalmente por envidia y por el que se defendió y no aceptó los cargos en un principio, pero ante todas las pruebas estuvo acorralado y no tuvo más opción que aceptar para buscar una rebaja de pena.

-Publicidad.-

El juzgado 14 penal municipal de garantías finalmente ordenó su reclusión es establecimiento carcelario como medida de aseguramiento a la espera de la condena final, pero finalmente no será enviado a ninguna cárcel de Bogotá o de máxima seguridad en otra zona del país.

En su lugar, será enviado al búnker de la Fiscalía, ubicado en la Carrera 50 con Avenida Esperanza. La razón por la que se decidió enviar al asesino a las celdas del búnker se debe a la crítica situación carcelaria en todo el país, donde el hacinamiento es el problema del día a día. Según la jueza, la situación viene por solicitud del mismo fiscal del caso, pero será solo una medida transitoria, lo que significa que Leal no cumplirá toda su condena en este sitio.

Publicidad.

Vea también: