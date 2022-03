La razón por la que el Jamming no va a devolver la plata de las boletas

.Publicidad.

La cancelación del Jamming Festival a un día del inicio del gran evento fue el gran golpe que sufrió la industria musical y de los conciertos en Colombia. Las expectativas por un evento donde se iban a presentar más de 100 artistas a lo largo del fin de semana eran altísimas al igual que las boletas. Eran más de 700 mil pesos por los tres días pero valían la pena por la variedad musical que tenía el evento.

Al no hacerse el concierto y la forma en la que se dio la cancelación, los que tenían su cupo listo no quieren pensar en ir en otra posible fecha que pueda acomodar la organización y solo piden su dinero de regreso, pero por el momento la organización de Jamming no tiene previsto hacerle rembolsos a la gente.

En primer lugar, la razón fundamental por la que no van a hacer reembolsos es porque, para la organización, el evento no está cancelado sino aplazado. Ellos confían en poder organizar el evento en otra fecha y darle así a los usuarios la experiencia por la que pagaron.

En segundo lugar, la emergencia sanitaria decretada por el COVID-19 protege a las organizaciones de eventos cancelados y les da un plazo para recuperarse económicamente para hacer reembolsos. El Decreto 818 de junio del 2020 establece que quienes pidan las devoluciones de dinero de cualquier tipo relacionadas con la asistencia a eventos ya cancelados se atenderán hasta un año después de la fecha de terminación de las medidas de emergencia sanitaria decretada.

¿Cuando está programado finalizar la emergencia sanitaria por COVID-19 en Colombia? Según el Ministerio del Trabajo esta finaliza el 30 de abril de 2022, por lo que a partir del 30 de abril pero del 2023 se empezarán a tramitar los reembolsos para quienes lo soliciten.

