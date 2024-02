La razón del gran cambio físico de Carla Giraldo; sufrió mucho en el pasado

.Publicidad.

Últimamente hemos visto en tendencia el reality de RCN y Vix, La Casa de los Famosos, al igual que sus dos presentadoras. Estamos hablando de Cristina Hurtado y Carla Giraldo, esta última ha llamado más la atención que su compañera. La gente no le ha perdonado uno que otro percance que ha tenido en el programa ya la han criticado. Claro que a la actriz poco le pesan estos comentarios, pues a la larga, ser presentadora de La Casa de los Famosos es todo un reto, el cual ella aceptó. Ahora bien, la mujer habló recientemente sobre un aspecto que afectó su vida por un tiempo y que la hizo tomar una decisión importante; esto le cambió la vida a la mujer.

El gran cambió físico que tuvo Carla Giraldo; sufrió depresión por el tema

Carla Giraldo es una talentosa mujer que por años ha estado presente en la televisión colombiana. Algunas de sus más recientes apariciones han sido en diferentes realities. Fue la ganadora de MasterChef Celebrity en el 2021 y ahora es presentadora de La Casa de los Famosos. Esto ha permitido ver el gran cambio físico que ha vivido la mujer desde aquel entonces hasta hoy. Sin embargo, pocos saben lo que ella vivió y sintió durante este proceso. Pero ahora, la misma actriz lo reveló durante una entrevista para la revista Semana. Según comentó, llegó a tener un peso de 80 kilos, tras la pandemia.

Carla Giraldo en MasterChef Celebrity

Aunque no todos lo saben, ella acudió a ayuda profesional, tanto a psicología como para su parte física. Y es que para ella, no fue un proceso sencillo, no porque no pudiera, sino por lo que debía afrontar. Aquella etapa de su vida fue tan dura que incluso llegó a sufrir de depresión. Sin embargo, tomó la decisión de cambiar esto y como dijo ella en la entrevista "tomé la decisión de ser feliz". Actualmente pesa 54 kilos y superó aquel momento, eso sí, con mucha gallardía. De igual forma, la mujer es muy activa actualmente, ejercitandose por lo menos una hora al día.

Una mujer que enfrentó aquello que la afectaba y que hoy vemos brillar como presentadora de La Casa de los Famosos. Si bien a muchos no le ha gustado su labor, hay otros que disfrutan de ver a esta mujer al frente de este reality de RCN y Vix.

