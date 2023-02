El lamentable hecho por el que Ana Karina Soto no quiere volver a tener hijos

.Publicidad.

Ana Karina Soto es una de las presentadoras más reconocidas de la televisión colombiana, sin embargo, su carisma y talento no han impedido que sea blanco de críticas en varias ocasiones, la mayoría de ellas, enfocadas en su esposa, su hijo y la crianza que le dan.

En diciembre, el actor Alejandro Aguilar fue fuertemente señalado por usar falda durante las fiestas navideñas. Los seguidores señalaron que esta prenda fue diseñada únicamente para mujeres y que el usarla era un mal ejemplo para su hijo Dante.

En aquel momento tanto Ana Karina Soto como su esposo se defendieron de los señalamientos e invitaron a las personas a no juzgar y aceptar las diferencias.

Recientemente, en una entrevista del programa de entretenimiento ‘Lo Sé Todo’, la presentadora habló sobre su papel de madre y la posibilidad de tener un segundo hijo.

“La virgen y Dios me regalaron la dicha de ser mamá con Dante, cumplí mi más grande sueño, fue cuando ellos los quisieron, su tiempo es perfecto” dijo en principio Ana Karina Soto.

La presentadora reveló que logró quedar embarazada una segunda vez pero por complicaciones médicas perdió al bebé, debido a lo traumático y doloroso del momento aseguró que no quiere volver a ser madre.

“No lo había hecho público porque no me gusta hacer drama con este tema. De hecho pasó mientras Alejandro estaba en New York, a él le conté hasta que regresó para no preocuparlo”, afirmó la presentadora.

Según explicó Ana Karina Soto, la idea de tener otro hijo fue de su esposo, pero la presentadora no quiere volver a experimentar el dolor de una pérdida, decisión que tanto el actor como su hijo respetan.

