“La Pulla habló de mi padre, pero es muy fácil atacar a personas que murieron”

Hoy le respondo a La Pulla a nombre de mi padre Guillermo Asprilla quien no puede hacerlo. Le digo, con la rigurosidad de la que carece a su trabajo periodístico, que a sus afirmaciones les hace falta un pedazo, y expreso mi inconformidad con las acusaciones que carecen de fundamento en su video. ✊🏽Fuerza✊🏽

Posted by Inti Asprilla on Friday, May 25, 2018