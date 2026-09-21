- La puja por la rectoría de Unipamplona terminaría aliando a De la Espriella con su enemigo político Juan Fernando Cristo

El más opcionado Sady Contreras es de la cuerda del jefe de la oposición y contaría con apoyo de los 2 representantes del gobierno en el Consejo Directivo

El 2 de julio, el Consejo de Estado, en su Sección Quinta, anuló la designación del rector de la Universidad de Pamplona para el período 2025-2028. Esta sección revocó la sentencia de primera instancia que había emitido el Tribunal de Norte de Santander y aplicó la excepción de inconstitucionalidad sobre las normas del estatuto que rige el proceso.

El Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de Pamplona, mediante el Acuerdo 051 del 4 de diciembre de 2024 y después de haber superado un cronograma, 20 aspirantes y una consulta de los estamentos, designa a Ivaldo Torres Chávez como rector, quien es docente de planta con nivel de doctorado de la institución y quien había estado en el cargo por dos períodos.

Ante el alcance del fallo de la Sección Quinta, el Consejo Superior está obligado a aplicar la sentencia, apartando del cargo a Torres Chávez, y aplica el artículo 31 del estatuto, nombrando como encargada por 45 días a la Ing. Laura Villamizar Carrillo, quien fungía como vicerrectora académica y asume las riendas de la Universidad mientras se define el rumbo del proceso de elección de quien ocupará la Rectoría en propiedad. Queda pendiente la modificación del estatuto en sus artículos 25 y 26 por inconstitucionalidad.

Este último hecho tiene hoy polarizada a la institución y genera la intromisión de los sectores políticos por la toma de la institución, en donde los estamentos (docentes, estudiantes y egresados) exigen calidades para quien ocupe el cargo, como nivel de maestría o doctorado, experiencia en docencia de 5 años y experiencia administrativa de 5 años, y una consulta vinculante. También plantean que los aspirantes no se encuentren jubilados o ad portas de acceder a la jubilación. Fuentes consultadas al interior de la institución confirman que han enviado cartas al Consejo Superior, al MEN y a la Gobernación, y piden la intervención de la Procuraduría en esta etapa.

Mientras que el sector político se opone a hacer cambios y prefiere una condición básica, tal y como se encuentra actualmente el estatuto, donde solo pide como requisito que tenga nivel de posgrado y demuestre 5 años de experiencia profesional, oponiéndose a la consulta de los estamentos, lo cual preocupa a la comunidad académica.

Un antecedente que alimenta esta percepción se remonta a 2012, cuando el Sr. Silvano Serrano Guerrero, quien fuera secretario general de la época y posteriormente llegaría a ocupar la Gobernación de Norte de Santander con el apoyo del gobernador William Villamizar, se presentara a la Rectoría con una hoja de vida que solo contaba con una especialización y experiencia administrativa en cargos administrativos en la Gobernación y en la Alcaldía de Cúcuta, sin una experiencia o trayectoria investigativa o académica universitaria destacada.

En consecuencia, este antecedente, la agremiación de profesores (ASPU) plantea nuevamente la discusión sobre si el próximo rector debe responder únicamente a los requisitos formales establecidos en el Estatuto o si, además, debería contar con una sólida trayectoria docente, investigativa y académica que corresponda a las responsabilidades de dirigir una institución de educación superior.

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¿Cuántas reformas se han tratado de hacer al Estatuto?

Para entender por qué este debate vuelve a aparecer, en 2013, con Elio Daniel Serrano al frente de la Rectoría, y según el Acta 007 del 29 de julio, dejó sobre la mesa una propuesta para modificar el Estatuto General y cambiar las condiciones para llegar al máximo cargo de la Universidad. Un antecedente que hoy vuelve a generar ruido.

Y precisamente en ese punto de la historia, Elio Daniel Serrano, quien hacía parte del liberalismo (hoy mantiene su afiliación), habría derrotado al Sr. Silvano Serrano en aquella elección al cargo de rector, con el respaldo del entonces gobernador Édgar Díaz y del senador Juan Fernando Cristo (siendo este último ficha clave en el gobierno de Petro), además del apoyo político que habría cosechado durante sus dos aspiraciones a la Alcaldía de Toledo.

En consulta, medios de la región que documentaron el período de Serrano Velazco dicen que, con el apoyo del representante del exrector Pedro Nel Santafé, el egresado Siemens Fernández, presentaron un documento de estatuto que no tuvo aceptación porque se consideraba que ratificaban a Serrano en la Rectoría sin tener buenos resultados, ya que en la Universidad se presentaron amenazas, bloqueos y paros por encapuchados que generaron graves consecuencias y retrasos académicos para la institución: pérdida de registros calificados, afectaciones en bloques administrativos, despidos e inestabilidad académica. Las mismas fuentes señalan que estos episodios derivaron, además, en un proceso que terminó afectando la imagen de la institución en el departamento de Norte de Santander y en el país.

La historia vuelve a cruzarse y hoy el Sr. Elio Serrano, en consecuencia, de su afiliación política, es nombrado por el gobernador William Villamizar en el cargo de asesor grado 13, según consta en el Acta de Posesión N.º 15124. Siendo, además, en la actualidad, ficha en el Consejo Superior Universitario al ser el representante de los exrectores. Llama poderosamente la atención que...

Hoy el gobernador William Villamizar cuenta con dos votos de los nueve que conforman el Consejo Superior, en contravía de lo que dice la Ley 30.

La coincidencia abre un fuerte debate sobre la influencia que el poder político tiene en las decisiones del CSU y que definirán el futuro de la Rectoría.

El momento actual

La carrera por la Rectoría de la Unipamplona se intensifica, y el actual gobierno del presidente Abelardo de la Espriella entra en escena. Los dos representantes del gobierno en el Consejo Superior, Danilson Albeiro Jaimes Parada –rector de la Institución Educativa San Miguel de Colegio quien llega como delegado de la Presidencia y Octavio Ibarra Consuegra del Ministerio de educación tendrían como candidato a la rectoría al periodista Sady Alfonso Contreras.

Sucede que Contreras siempre ha hecho política en Norte de Santander de la mano de Juan Fernando Cristo, la cabeza del partido En Marcha, uno de los tres partidos de oposición del Presidente De la Espriella. Tan es así que llegó al actual cargo que ocupa de Consejero de la Comisión de la Sesión de Contenidos Audiovisuales de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), con el respaldo del entonces ministro del interior. Una designación que hizo directamente el Presidente Petro por petición de Cristo.

Pero no es solamente ésta la vinculación de Sady Contreras con el jefe del Partido En Marcha. Comunicador social de la Universidad Externado de Colombia, con estudios en Administración Pública y especialización en Gerencia de Mercadeo también ha sido concejal concejal, diputado de Norte de Santander, secretario general de la Alcaldía de Constantino Camargo (hoy empresario y dueño de la franquicia 472) y asesor de Comunicaciones del actual alcalde de Pamplona Klaus Faber Mogollón, quien llegó al cargo con el co-aval de En Marcha, en su administración del 2008.

De lograrse la elección de Sady Contreras para la rectoría de UniPamplona, coronaría el exministro Juan Fernando Cristo y la coalición de En Marcha y el Pacto Histórico y habría conseguido el cargo gracias al aval del presidente Abelardo de la Espriella a través de sus dos representantes. Se juntarían también los apoyos de Silvano Serrano además de los dos votos que el gobernador Villamizar puede endosar.

Con Sady Contrertas, terminaría el Presidente De la Espriella metido en una alianza con las fuerzas políticas a las que se ha opuesto, en un departamento que fue clave para su elección presidencial.

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