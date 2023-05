La prueba de que Tomás Ángel ya logró con la selección Colombia lo que su papá nunca pudo

.Publicidad.

El mundial sub-20 que se está llevando a cabo en Argentina ha dejado la imagen de una selección Colombia que, arreglando algunos errores, podría dar la sorpresa. Con 6 puntos, la tricolor ya se clasificó a los octavos de final y es primero del grupo C tras derrotar a Israel y Japón. Los créditos, por supuesto, son para el técnico Héctor Cárdenas; pero en la cancha, algunos jugadores han sido superlativos en el funcionamiento del equipo, entre ellos Tomás Ángel.

El delantero de Atlético Nacional era una de las dudas en la convocatoria de la selección Colombia, después de que fuese ignorado por el técnico para el Sudamericano sub-20. Sin embargo, su trabajo en el club verdolaga le dio la posibilidad de vestir la camiseta amarilla en el mundial; y lejos de decepcionar, ya marcó su primer gol en el torneo y hasta superó a su papá, Juan Pablo Ángel, en dicha estadística.

Y es que según lo confirmó el mismo delantero, mientras Juan Pablo Ángel no logró disputar ni un solo mundial juvenil (y mucho menos de mayores) él acaba de debutar con gol en la cita orbital. Para nadie es un secreto que Tomás Ángel tiene talento de sobra frente al arco, y eso sí que lo heredó de su papá. Y aunque el exfutbolista paisa brilló en River Plate y Aston Villa, al parecer, su hijo, resultó siendo mejor jugador que él en la selección Colombia.

Por ahora, Tomás Ángel sigue trabajando para lograr un espacio en el once titular del próximo partido de la selección Colombia frente a Senegal; pero no hay duda que si sigue así, el joven goleador no solo hará un buen papel en esta edición del mundial juvenil, sino que en un futuro podría ser una buena opción para la selección de mayores. Si llega a ser así, Juan Pablo Ángel podría quedar olvidado en la historia.