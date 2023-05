"Venga lo recoge usted, fastidiosa" la grosería de Rappi con famosa periodista de ESPN

.Publicidad.

Desde hace un buen tiempo, las quejas a Rappi en la redes sociales se han hecho mas constantes. Al parecer, el servicio ya no es el mismo que el de hace algunos años y por eso los usuarios muestran su molestia. La mayoría del tiempo son personas alejadas del foco mediático; pero hay momentos donde hasta a los famosos les pasa lo mismo. Esa fue la situación que le pasó a Nicole Regnier, exfutbolista y periodista de ESPN, quien pidió un domicilio y la dejaron con los crespos hechos.

A través de su Twitter, la reconocida exjugadora de la selección mostró su indignación con la plataforma, pues tras realizar un pedido, el domicilio se demoró mas de lo esperado. Nicole Regnier se dispuso a escribir al encargado; y después de algunos insistentes mensajes, la respuesta del rappitendero no pudo ser mas grotesca e irrespetuosa. "Venga lo recoge usted, fastidiosa" le escribió el domiciliario.

Lo de rappi ya es cosa seria. Hice un pedido a las 11:30 am y esta es la hora que no llega y llevaba media hora escribiendoles sin respuesta.. y cuando aparece el patan de el rappitendero:

”venga lo recoge usted” “fastidiosa” que servicio tan lamentable. pic.twitter.com/ZJqicABEN7 — Nicole Regnier (@nicoleregnier11) May 25, 2023

Los comentarios a la publicación no se hicieron esperar; y fue tal el alcance, que los encargados de Rappi en Twitter no solo le respondieron a la exfutbolista, sino que también atendieron las otras quejas. No hay duda que el rappitendero se metió con la persona equivocada y dejó la imagen de la empresa de domicilios por el suelo. Lo sucedido con Nicole Regnier es solo un ejemplo de lo que le pasa a muchas personas a través de la aplicación.