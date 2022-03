La prueba de que Petro sí le estaba coqueteando a Epa Colombia

.Publicidad.

"Petro me dijo que nos reuniéramos, que fuéramos amiguitos" así inició Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia en sus redes sociales. Junto a su testimonio, la empresaria también publicó dos capturas de pantalla de un chat con la oficina de comunicaciones del senador. "El senador está muy interesado en conocerte. Que te reúnas con todos, no solo Petro. Con galán, con De la Calle, con Francia, etc y así le bajas al escandalo porque quedaste como uribista y eso francamente es jodido, no te conviene" dice parte del mensaje que muchos interpretaron como manipulador, y que se pudo presentar justo después del famosos video sobre la reunión entre la empresaria y Álvaro Uribe comiendo empanadas.

Sin ponerse en evidencia a ella misma, ni mostrar cuál fue su respuesta en aquel chat, Epa Colombia sí dijo entre risas lo que podría pensar de verdad sobre el candidato por el Pacto Histórico. "Me da miedo dejarle a Petro mi empresa, me da mucho miedo que Petro quede presidente y mi empresa dónde queda. Me quieren coger para un lado y para otro" finalizó no solo dejando ver su postura política sobre el país, sino para hace runa chaza sobre la pelea de izquierda y derecha por ella.

