¿Avaricia dura y pura? La prueba de que Epa Colombia quería estafar a su exnovia, Diana Celis

Eso de que el dinero corrompe, parece ser cierto. La influenciadora no quería entregarle a la jugadora lo que por derecho era suyo

.Publicidad.

Recientemente, la relación entre Epa Colombia y su ex pareja Diana Celis, ha vuelto al ojo del huracán. La futbolista demandó a Daneidy Barrera, el cual es el nombre real de la influencer, para que fuese reconocida la unión marital de hecho, con la cual pretende obtener la mitad de los bienes que fueron adquiridos durante los años de relación que tuvieron.

Tras conocerse la demanda, Epa señaló que en el momento que se separaron, ella había remunerado a su expareja y le había entregado numerosas propiedades además de una suma millonaria de dinero.

-Publicidad.-

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝐃𝐈𝐀𝐍𝐀 𝐂𝐄𝐋𝐈𝐒 (@diana.celis5)

“Yo no me casé, pero luego de dos años, tú tienes que darle algo de lo que tú tienes a esa persona. Los abogados querían el 50 y me demandaron (...) Ella se quedó con el apartamento del Olaya, el de Bochica, la casa del Restrepo, una suma de 500 millones, las dos motos, el carro” Afirmó la influenciadora.

Publicidad.

Vea también: Epa Colombia vende su ropa y ruega para que le compren

Luego de esto, Diana Celis se refirió a las declaraciones de la también empresaria, y le dijo que dijera de ser mentirosa y le pidió que la respetará. Si bien en ese momento no quedó muy claro porque le decía esto, a través de unas historias en Instagram explicó que ella no había recibido nada de parte de Epa Colombia.

Además aclaró que algunas de las propiedades de las que señala Epa como compensación, las adquirió ella y que la demanda se dio a raíz de que la influencer no quería entregarle, según ella, lo que le pertenece.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rechismes (@rechismes)